Toată lumea știe că Florin Piersic jr. este fiul celebrului actor român. Nu mulți știu, însă, că Florin Piersic are, de fapt, doi fii. Cel de-al doilea este mai puțin cunoscut, iar acest lucru s-a datorat exclusiv dorinței băiatului de a sta departe de lumina reflectoarelor.

Pe numele său Daniel Piersic, acesta are 47 de ani și locuiește în Austria de ani de zile. Marea întrebare a multor români va fi legată de modul în care își câștigă existenta.

Daniel Piersic este fiul marelui actor cu Anna Szeles, o actriță cu origini maghiare. Cei doi au petrecut unul lângă altul 10 ani din viață. Când părinții lui au luat decizia de a divorța, Daniel a rămas cu mama lui, cu care s-a mutat definitiv în Budapesta. Ulterior, când a ajuns la vârsta maturității, Daniel s-a mutat în Viena.

Ce viață duce fiul mai mic al lui Florin Piersic

Daniel Piersic nu și-a dorit să intre în lumea teatrului sau a filmului. El a ales să ducă o viață discretă. Este expert în comerț și relații internaționale, el urmând în prealabil studii orientate pe zona de economie. Separat de viața sa profesională, Daniel are 47 de ani și este căsătorit cu o actriță maghiară cu care are doi băieți. Mark Cristian se apropie de vârsta adolescenței, iar fratele său are în jur de 10 ani.

Daniel Piersic a povestit, la un moment dat, cum a fost pentru el perioada copilăriei, în lumina divorțului dintre părinții săi. El a relatat că mama și tatăl său au păstrat o relație de prietenie, iar actrița s-a asigurat că băiatul a putut petrece timp și cu Florin Piersic.

Daniel Piersic are multe amintiri care îl leagă de România

„Verile le petreceam la Cluj. La 10 ani, mă urca mama în tren la Budapesta, iar aici, la Cluj în gară, mă aștepta Florin, tata. Cam așa au decurs lucrurile până pe la 17-18 ani, veneam vara și stăteam chiar și o lună. Deci am multe amintiri care mă leagă de Cluj. E ca și cum m-aș întoarce acasă aici. Acum locuiesc la Viena. Și cumva acum fac naveta Viena-Budapesta-Cluj. Dar nu e lung drumul”, a spus fiul marelui actor, la un moment dat, într-un interviu.

El a ținut să arate că trecerea într-o țară străină nu a fost facilă și că s-a adaptat mai greu.

„La vârsta aceea, pentru mine, România însemna că eram mândru de mama și de tata. […] În Ungaria a fost greu când ne-am mutat cu totul. Până la urmă însă m-am adaptat”, a povestit Daniel Piersic.