Nicolae Botgros a suferit cumplit atunci când o boală nemiloasă a răpus-o pe cea care i-a fost alături vreme de 50 de ani. După moartea Lidiei Bejenaru, dirijorul a luat o decizie importantă. El a ales să se apropie și mai mult de o persoană dragă sufletului lui. Este vorba de fiica sa, Nicoleta. Fetița este rezultatul dintr-o relație extraconjugală pe care dirijorul a avut-o în timpul căsniciei cu Lidia Bejenaru. Acum, el spune că este într-o relație bună cu mama fiicei sale, Anișoara Dabija, dar și cu Nicoleta, fetița lui în vârstă de 5 ani.

E fetița mea, e sângele meu

„Eu sunt singur, sunt așa cum am fost, dar eu ajut familia, ajut și copila, ajut pe toată lumea. Fetița are cinci ani, deja e mare. E la grădiniță. O ajut, am spus că o să o ajut cât o să am zile. E fetița mea, e sângele meu. O cheamă Nicoleta. Fata mă iubește mult’, a comentat acesta la Xtra Night Show.

Nicolae Botgros a vorbit și despre posibilitatea de a se recăsători.

„Vorbe sunt. Noi ne gândim la altceva. Este o vârstă când … Nicolae Botgros, am o vârstă. Nu aș vrea să izbucnească iarăși alte lucruri, cum au mai izbucnit. Mai bine trăim așa, cum trăiește toată lumea, încetișor, binișor'”, a spus acesta.

Nicolae Botgros suferă încă după pierderea soției

Nicolae Botgros a menționat, însă, că suferința este din ce în ce mai mare după pierderea Lidiei Bejenaru.

„Mergând, astăzi, la Vâlcea, am văzut niște locuri unde am fost întotdeauna împreună cu soția, iar astăzi am venit de unul singur. E greu, e foarte greu. Pe măsura pe vremea trece mai mult, greutățile sunt mai mari. Trăim viața așa cum este. O perioadă am stat la Cornel, acum sunt acasă’, a declarat Nicolae Botgros la Antena Stars.

Lidia Bejenaru a pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Amintim că Lidia Bejenaru a decedat la vârsta de 68 de ani, după ce a stat în comă timp de trei zile înainte de a se stinge din viață, în urma unei hemoragii.

Cântăreața s-a luptat cu cancerul și cu diabetul, iar înainte de decesul ei suferise recent două operații la colon. Ea a fost una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din Republica Moldova și a reușit să cucerească și inimile românilor.