Au trecut doi ani de când Nicolae Botgros și-a pierdut soția, dar spune că nu crede că timpul îi va ameliora vreodată durerea.

Renumitul rapsod a iubit-o foarte mult pe soția sa, Lidia Bejenaru, o renumită solistă de folclor din Republica Moldova.

El a povestit că există persoane care îl sfătuiesc să își refacă viața, însă el refuză vehement acest lucru din cauza marii iubiri pe care încă i-o poartă.

Totuși, Nicolae Botgros mai spune că reușește uneori să își mai aline durerea prin prisma carierei, iar uneori uită de ea atunci când se află la evenimente.

“Mergând, astăzi, la Vâlcea, am văzut niște locuri unde am fost întotdeauna împreună cu soția, iar astăzi am venit de unul singur. E greu, e foarte greu. Pe măsura pe vremea trece mai mult, greutățile sunt mai mari. Trăim viața așa cum este. O perioadă am stat la Cornel, acum sunt acasă”, spunea acesta la Antena Stars.

Nicolae Botgros nu are de gând să-și refacă viața

Artistul spune că dorul pe care îl simte față de regretata sa soție nu îi va putea permite să iubească o altă femeie. Din acest motiv, Nicolae Botgros spune că nu are de gând să-și refacă viața, chiar dacă unii prieteni apropiați așa îl sfătuiesc.

“Nu cred. Niciodată. Această durere, această pierdere este imensă, prea mare este, ca să vorbim despre așa ceva. Cu toate că se vorbește că timpul va vindeca. Nu cred. Eu văd, cu cât trece timpul mai mult, mai greu mi se face”, a mai declarat artistul.

Cauza decesului regretatei soții a lui Nicolae Botgros

Lidia Bejenaru, care a decedat la vârsta de 68 de ani, a avut o comă de trei zile înainte de a se stinge din viață, în urma unei hemoragii. Cântăreața se luptase cu cancerul și cu diabetul, iar înainte de decesul ei suferise recent două operații la colon.

Lidia Bejenaru, recunoscută ca fiind una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din Republica Moldova, a reușit să cucerească și inimile românilor. În ultimii ani de viață, ea a purtat povara infidelității lui Nicolae Botgros, care i-a provocat o durere imensă. Dirijorul a mai avut un copil, o fiică, din relația cu amanta sa.