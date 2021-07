Ce români vor avea nevoie de o a treia doză de vaccin anti-COVID?

Adrian Marinescu a explicat ce persoane vor avea nevoie de o a treia doză și care este scopul acestui demers.

„Dacă vorbim de doza a 3-a vorbim întradevăr de persoane care au nevoie și aici sunt cei cu o imunitate deficitară, persoane în vârstă și ar fi și cei care au afecțiuni cronice și, bineînțeles, personalul medical”, a declarat medicul Adrian Marinescu la Antena 3.

Eficiența în ceea ce privește tulpina indiană este mai redusă la primele doze

De asemenea, acesta a punctat că „eficiența în ceea ce privește tulpina indiană este mai redusă la primele doze.”

„Nu e vorba doar de o imunitate care să fie pe o durată mai mare cum s-a discutat la început. Ne interesează să fie, practic, un update al vaccinului, să putem să luăm în calcul noile mutații.

Vorbim de varianta Delta și, știm foarte bine că, eficiența în ceea ce privește tulpina indiană este mai redusă la primele doze. Deci lucrurile din start ar trebui regândite așa. În plus, personalul medical are nevoie de un răspuns imun care să fie cât mai echilibrat, cât mai bun pentru că e clar că trebuie să îl protejăm.

De asemenea, personalul medical în momentul în care este protejat și riscul de a transmite mai departe este categoric mai mic”, a conchis medicul.

Vaccinarea obligatorie va fi introdusă în România?

Vicepremierul Kelemen Hunor a spus anterior că susţine măsurile prezentate de ministrul Sănătăţii pentru accelerarea campaniei de imunizare anti-COVID. Mai mult, șeful UDMR spune că ar fi de acord şi cu unele măsuri mult mai dure.

„Doamna ministru a prezentat propuneri care, din punctul nostru de vedere, sunt susţinute, pot fi susţinute şi, bineînţeles, vor fi mai departe discuţii la nivelul Guvernului – şi cu restricţii, şi cu stimulente -, deci merg împreună toate aceste lucruri. Trebuie să facem ceva, ceva mai mult decât am făcut până acum pentru că lucrurile nu stau bine. Suntem sub 5 milioane de persoane vaccinate, nu se poate sta aşa şi sunt multe exemple din statele europene şi nu numai unde astfel de măsuri au avut rezultate. Deci, vom susţine aceste măsuri, dar nu vreau să intru în amănunte când şi sub ce formă. Ministerul Sănătăţii trebuie să vină cu o propunere, Guvernul decide, dar trebuie să vină cu o propunere exactă, o hotărâre de guvern”, a spus Kelemen Hunor.

Sursă foto: Dreamstime