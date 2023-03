Întrebat despre ofensiva ucraineană și ce s-a întâmplat cu ea, istoricul Adrian Cioroianu a spus că „eventuala contraofensivă va fi făcută pe calcule” și nu se știe dacă va fi.

„Toate mesajele occidentale ajung la Putin, la conducerea Armatei. Am convingerea că planurile ucrainene nu sunt făcute doar de ei, informațiile pe care le obțin nu sunt doar ale lor. Eventuala contraofensivă va fi făcută pe calcule.

Ucraina s-a trezit din copilul singur la marginea Rusiei și este mai integrată în logistica NATO decât țări membre. Nu știm dacă va fi contraofensiva”, a declarat istoricul.

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin nu vor vorbi vreodată

În ceea ce-l privește pe Vladimir Putin, istoricul Adrian Cioroianu este de părere că nu va exista o discuție directă între el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu cred că ei doi (Zelenski și Putin – n.r.) vor vorbi vreodată. Apare un mediator și se ajunge la un fel de înghețare a conflictului pe niște granițe pe care le vom vedea. Sau putem lua în calcul că fiind destul de bine consiliați și informați, ucrainenii ar putea pregăti o lovitură, dar asta vom vedea și nu putem specula ce vor face.

Eu am sentimentul că Putin a fost jucat în ultimul an. Adică s-au produs o succesiune de declarații contradictorii în Occident, în sensul că unul spunea ceva, altul altceva, dar tu Putin, pe cine ai putea să crezi? Cu cine vorbesc eu, cu Scholz sau Macron?

Ucraina are cel puțin două câștiguri certe până în momentul de față. Primul este că există, capitala este la Kiev, i se acordă atenție. Ucraina și-a forjat într-un interval scurt de timp o conștiință națională. Întotdeauna suferința și jertfa sunt temelii excelente pentru conștiința națională. Dacă aduci în discuție jertfa comună, jumătate din public este câștigat. Ce a făcut Europa în zeci de ani cu crearea acestor conștiințe naționale, Ucraina a făcut acest lucru într-un timp foarte scurt.

Cine are decizia în Rusia? Politicul. Credeți că Șoigu decide ce face în următoarele luni fără să-l întrebe pe Putin? Nu. Decizia în Rusia este politică. Cine are decizia în Occident? Deciziile din Occident vin dinspre militari.

Deciziile în SUA nu sunt luate de Biden, este un întreg establishment militar, mai mulți oameni de meserie care spun niște lucruri. Pe când în Rusia este Vladimir Putin care decide singur, nu știu cu cine s-ar consulta, dar nu cred că decizia este la militari”, explică invitatul lui Ionuț Cristache.

Am fost convins că Zelenski va fi un eșec

Legat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Adrian Cioroianu mărturisește că la început, atunci când a fost ales, era convins că va fi un eșec total.

„Eu am un ochi sceptic, relaxat și relativist, am fost convins că va fi un eșec când a fost ales, credeam că este un Dan Diaconescu ajuns la putere în Ucraina. Din modesta mea observație de profesor de istorie, până acum s-a comportat OK.

Eu unul n-aș fi vrut să fiu în pielea lui, le recomand celor care îl iau peste picior toată ziua, gândiți-vă că ești în pielea lui în dimineața de 24 februarie 2022, primești un telefon sau vine șeful de cabinet și spune că intră rușii în țară prin trei părți, nord, est și sud”, spune Cioroianu, care punctează că trebuie să ne dorim „ca acest conflict să nu devină un vârtej”.

Vladimir Putin nu știe cum să iasă din povestea asta

Istoricul Adrian Cioroianu se teme de situațiile pe care nu le mai controlează nimeni și speră că nu se va ajunge într-o astfel de situație.

„Eu văd limpede că americanii dacă voiau să deschidă un conflict, nu l-ar plimba pe Zelenski că ba îi dau tancuri Abrahams, ba tancuri Leopard, ba avioane. Ce i-ar împiedica dacă ar fi vrut să înceapă un război cu Rusia? Le-ar fi dat toate armele de care aveau nevoie și mercenarii ca să atace Rusia. Deocamdată Ucraina nu a atacat Rusia. Tu ești pisat cu bombe la tine acasă, dar stai liniștit cu ei.

Vladimir Putin nu știe cum să iasă din povestea asta, a intrat atât de adânc încât îi trebuie o satisfacție. Nimeni nu e dispus să-i lase satisfacția. Ea va trebui plătită extrem, extrem de scump. Cu ce va rămâne va plăti extrem de scump în termeni de vieți și imaginea țării pe care o reprezintă. Mai ai încredere să te înțelegi cu Rusia?”, consideră Adrian Cioroianu.