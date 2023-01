„Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai grea din an în penitenciar, mai ales într-unul de femei în care cele mai multe sunt mame. Pare că toată tristețea din lume se adună aici.

Atmosfera este ciudată, o fractură între decorurile și muzica prin care angajații penitenciarului încearcă să redea cât de puțin trăirile Crăciunului si suferința deținută de a fi departe de familie si mai ales departe de copiii.

Convorbirile telefonice pe care le-am ascultat fără sa vreau sub geamul camerei mele, ca și vizitele pe care femeile le-au primit în aceste zile s-au terminat în lacrimi. Durerea mare nu este pentru tine, ca adult îți poti gestiona mai ușor sau mai greu emoțiile decât pentru suferinta copiilor care plâng și își roagă mamele sa vină acasă măcar de Crăciun.”, a postat aceasta pe Facebook.

„După ce ies de aici…”

În continuare, Elena Udrea a vorbit despre situația mamelor care se află în penitenciar, subliniind că odată ce li se redă libertatea, statul nu face nimic pentru ele.

„Sunt femei care au cate 4, 6 chiar si 10 copiii, și sunt aici pentru că au furat ca să le de-a de mâncare, iar acum copiii au rămas singuri cu bunici neajutorați ori cu tați complet depășiți de situație, cei mai mulți dintre având deja destinele frânte și probabil ei însăși vor ajunge sa încalce legea așa cum arata cercetarea sociologica facuta in SUA asupra copiilor a căror mame sunt in pușcărie, iar în pușcăriile românești pe de altă parte nu se întâmplă nimic care să ducă la reabilitarea acestor femei, mai rău după ce ies de aici nu doar că la fel ca atunci când au intrat nu știu să muncească, dar sunt lăsate de izbeliște de stat odată ce au ieșit pe poarta afară nimeni nu le angajează tocmai pentru că au trecut prin închisoare.

Deci vor sfârși prin a recidiva ca să poată sa își întrețină copiii.”, a continuat fostul ministru al Turismului.

Elena Udrea, despre stigma socială asociată femeilor din penitenciare

În încheiere, aceasta s-a adresat celor care condamnă aceste femei.

„La întrebarea stupidă pe care tot am auzit-o: De ce a furat dacă știa că are copiii care vor suferi ?

O să dau două răspunsuri:

1. aproape toate mamele au încălcat legea pentru copiii lor;

2. să ridice piatra cine crede că nu a încălcat legea niciodată sau că în anumite condiții nu ar încălca-o.

Așa ca, in acest ocean de suferința mi s-a părut nefiresc, strident sa nu va urez, „Sărbători fericite”! Va spun acum cu întârziere sa aveți un an 2023 in care sa va fie bine , sa fiți buni si sa faceți bine!”, a conchis Elena Udrea.