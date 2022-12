Ce face iubitul Elenei Udrea în timp ce ea este după gratii? Fotografia care spune totul: Tot ce vreau…

Mai precis, iubitul Elenei Udrea a publicat un InstaStory în care poate fi văzut la Băneasa Park, în timp ce o ține în brațe pe fiica lor, alături de Moș Crăciun. Adrian Alexandrov a decis să folosească și o melodie specială pentru a prezenta momentul.

Este vorba despre piesa „All I Want for Christmas Is You” (n.red. Tot ce-mi doresc de Crăciun ești tu), cântată de Mariah Carey. În limba română, versurile ar fi următoarele:

„Nu-mi doresc multe de Crăciun

Am nevoie doar de un singur lucru

Nu-mi pasă de cadourile de sub pomul de Crăciun.

Te vreau doar pe tine pentru mine

Mai mult decât ai putea ști vreodată

Fă ca dorința mea să devină realitate

Tot ce-mi doresc de Crăciun ești tu.”

Cum își petrece timpul liber Adrian Alexandrov?

Amintim că Adrian Alexandrov a fost surprins luna trecută într-un mall din Capitală, în timp ce încerca să scoată o sumă de bani de la bancomat. Nu a retras doar o dată, ci de trei ori.

Iubitul Elenei Udrea pare să o ducă bine pe plan financiar, în ciuda zvonurilor că ar fi rămas fără un loc de muncă. El era broker, însă acum nu mai apare pe lista brokerilor din compania imobiliară la care lucra.

Ulterior, afaceristul a trecut și pe la un exchange, iar apoi a mers rapid într-o farmacie unde a așteptat la rând pentru a lua cele necesare.

E posibil ca el să fi făcut cumpărături pentru fiica lui și a Elenei Udrea, de care are acum grijă, de când fostul ministru este la închisoare, a scris cancan.ro

În altă ordine de idei, Adrian Alexandrov a fost executat silit pentru mai multe datorii acumulate printr-o societate comercială în care deține 50% din acțiuni. El a fost dat în judecată de o altă societate comercială, din Bistrița, pentru mai multe datorii neachitate.

În urma acestui proces, pe 25 octombrie 2022, la Judecătoria Buftea a fost înregistrat un dosar de încuviințare a executării silite. Drept răspuns, logodnicul Elenei Udrea a spus că va contesta tot.

„Nimic deosebit, se ocupă avocata noastră, le-a suspendat cererea. Este vorba despre persoane care voiau bani pe servicii pe care nu le-au prestat conform contractului dintre noi. Tipic românesc. Muncă zero, dar vor bani. O să tot avem astfel de acțiuni”, a explicat Adrian Alexandrov pentru EVZ.