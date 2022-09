De la ce a pornit, de fapt, bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Anunțul făcut în direct la TV

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să țină prima pagină a ziarelor, după ce aceștia s-au bătut în mijlocul străzii. Bătaia, care s-a lăsat cu dosare penale pentru amândoi, a fost explicată pas cu pas de către Andreas Stavarache, prietenul și confidentul impresarei.

Acesta a fost invitat în emisiunea „Acces Direct”, acolo unde a explicat că Anamaria Prodan nu a dorit să se ajungă la violență și că ea își dorea doar să îi arate antrenorului unei echipe din Azerbaidjan modul în care imaginea acestuia a fost stricată.

Prietenul impresarei mai spune că aceasta l-a rugat pe Laurențiu Reghecampf să divorțeze mai repede, pentru ca tot acest scandal să ia final.

„Ea, de fapt, a fost foarte deranjată, am înțeles de la ea, că a sărit gardul ca să vorbească cu Bebe. Bebe nu voia să vorbească cu tatăl lui. (…) Din câte am înțeles, el a trecut pe la nașii lor, probabil că a băut. (…) Am înțeles că a intrat în casă și nici măcar nu a sunat-o. Cred că nu s-ar fi supărat dacă ar fi sunat, dacă ar fi căutat o altă modalitate. (…) Ea a venit repede acasă și a ajuns la discuția din stradă, ea arătându-i cum i-a stricat imaginea. (…) Îi arăta toate știrile care apar și îl roagă să divorțeze”, a spus Andreas Stavarache.

Din păcate, discuția celor doi a ajuns în punctul în care cei doi au apelat la violență, iar imaginile cu bătaia lor putut fi văzute de întreaga țară.

Anamaria Prodan spune că îi era frică ca Laurențiu Reghecampf să nu o bată

Potrivit Anamariei Prodan, totul a plecat de la divorț, proces care ar fi tărăgănat de Laurențiu Reghecampf de aproape doi ani de zile. Ea a dat de înțeles că nu este pentru prima dată când are loc un astfel de incident.

„Mă rog de el de 1 an şi 8 luni să divorţăm. Atât vreau. Ce ați văzut acum a mai venit de trei ori, deci s-a mai întâmplat. (…) Tot ceea ce vedeți astăzi la Reghecampf nu cred că ați văzut timp de 16 ani cât a fost cu mine. Omul trăia într-o altă lume, avea alte valori despre viața. Avea alt anturaj”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan spune că trăiește cu frică în această privință.

„De fiecare dată se închideau toate dosarele, niciodată nu puteam să mergem mai departe și stăteam cu frica în sân că poate vine odată băut și ne omoară în casă”, a mai spus Anamaria Prodan.