Amenințările Rusiei la adresa României sunt doar o propagandă a Moscovei, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Acesta a punctat că în acest moment nu există „vreun loc mai sigur pe Pământul acesta decât sub umbrela de securitate a NATO”.

„În primul rând, trebuie să fim foarte conștienți că e vorba despre propagandă rusă. În al doilea rând, trebuie să fim, iarăși, și mai conștienți de faptul că România este stat membru NATO, că suntem protejați de garanțiile de securitate ale Tratatului de la Washington al NATO, că nu există în acest moment vreun loc mai sigur pe Pământul acesta decât sub umbrela de securitate a NATO”, a declarat Bogdan Aurescu la B1TV.

Un atac împotriva României este un atac împotriva NATO

El a spus că orice agresiune a Rusiei față de România, țară membră a NATO, ar atrage automat reacția Aliaților.

„Chiar dacă în apropierea noastră, în vecinătatea noastră directă, se desfășoară un război care a crescut gradul de insecuritate la nivel regional, la nivel european, la nivel euro-atlantic, orice fel de atac împotriva României este de fapt un atac împotriva NATO, așa ceva nu se va întâmpla, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta.

Suntem protejați de tot ceea ce înseamnă garanțiile de securitate colectivă ale Alianței Nord-Atlantice, care a luat tot felul de măsuri din ce în ce mai puternice, mai consistente, mai substanțiale, pentru a întări Flancul Estic al NATO”, a afirmat Aurescu.

„Retorica extrem de agresivă” a Rusiei va continua

Ministrul de Externe reiterează faptul că românii nu au niciun motiv de teamă în ceea ce privește un atac, dar avertizează că această „retorică extrem de agresivă” a Rusiei va continua.

„Nu există niciun motiv ca cetățenii români să se teamă de un astfel de atac, dar sigur că propaganda rusă va continua. Ei vor continua să folosească această retorică extrem de agresivă, iar noi de fiecare dată am condamnat-o, am demontat-o, așa cum am văzut recent în atitudinile președintelui Federației Ruse, care a escaladat acest tip de retorică”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Menționăm că, ministrul afacerilor externe a participat miercuri la reuniunea ministerială a celui de-al 11-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), în format videoconferinţă, unde a subliniat importanţa solidarităţii, unităţii şi cooperării între statele partenere şi a prezentat acţiunile României pentru sprijinirea Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al MAE, cu prilejul reuniunii, miniştrii au adoptat o Declaraţie comună care condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina, reiterează importanţa solidarităţii la nivel UE şi în relaţiile dintre statele membre SUERD, reafirmând „semnificaţia crucială a consolidării cooperării între statele regiunii dunărene în beneficiul cetăţenilor şi pentru depăşirea actualei crize”.