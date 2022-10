Detalii importante legate de exporturile de cereale din Ucraina, venite chiar de la Bucureşti!

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a explicat că, de la debutul războiului din ţara vecină, România a facilitat tranzitul a mai mult 5,2 milioane de tone de cereale ucrainene pe teritoriul românesc.

În acest context, şeful diplomaţiei de la Bucureşti a solicitat extinderea iniţiativei Secretarului General al ONU privind cerealele din Ucraina (Black Sea Grain Initiative).

„De Ziua Mondială a Alimentaţiei, reafirm angajamentul României de a continua să reducă impactul războiului din Ucraina asupra securităţii alimentare la nivel mondial.

Începând cu luna februarie, România a facilitat tranzitul a mai mult 5,2 milioane de tone de cereale ucrainene pe teritoriul românesc.

Solicităm extinderea Black Sea Grain Initiative”, a fost mesajul postat de Bogdan Aurescu, duminică, pe contul său de Twitter.

