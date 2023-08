Acordul privind cerealele ucrainene care include şi Rusia este cea mai bună soluţie. La această concluzie au ajuns şefii diplomaţiei din Ucraina şi Turcia, care au discutat despre soluţiile privind exporturile prin Marea Neagră.

Dmitro Kuleba şi Hakan Fidan s-au întâlnit la Kiev şi au ajuns la concluzia că alte soluţii pentru exportul de cereale din Ucraina sunt mai puţin bune faţă de acordul negociat cu ajutorul Turciei şi ONU şi la care Rusia a renunţat în luna iulie a acestui an.

Cerealele din Ucraina au putut fi exportate în siguranţă în urma acordului negociat şi semnat în Turcia. Având în vedere întâlnirea apropiată ce a fost deja confirmată între preşedinţii Putin şi Erdogan, Turcia va încerca să convingă Rusia să revină în acest acord, notează Reuters.

La începutul lui august 2023, Kievul a anunţat un „coridor umanitar” în Marea Neagră pentru a elibera navele de marfă blocate de ruşi în porturile ucrainene. Săptămâna trecută, prima navă care a folosit acest coridor a ajuns la Istanbul.

Reînnoirea acordului privind cerealele este o prioritate pentru Ankara. Rusia trebuie să fie inclusă în ecuaţie pentru a avea un acord funcţional. Acestea au fost mesajele clare transmise vineri, 25 august, de către ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. El a susţinut o conferinţă de presă cu ocazia vizitei avute la Kiev.

Soluţiile alternative pentru a înlocui acordul nu vor fi eficiente, a mai indicat şeful diplomaţiei turce.

De cealaltă parte, Ucraina a admis că lucrează la rute alternative, dar soluţia care include şi Rusia ar fi cea mai bună.

I welcomed @HakanFidan in Kyiv for in-depth talks on the Peace Formula, Ukraine’s path to NATO membership, Türkiye’s role in recovery, and Ukrainian grain exports. We work together to restore the Black Sea Grain Initiative.

Ukraine and Türkiye are true partners and friends 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/X6QBWmR2Eq

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2023