Bogdan Aurescu susține crearea unui tribunal special care să judece crimele de agresiune din Ucraina

Ministrul Afacerilor Interne, Bogdan Aurescu, a declarat vineri că România va susține crearea unui tribunal special care să analizeze "crima de agresiune din Ucraina". Acesta a vorbit la lansarea volumului în limba engleză "Vespasian V. Pella and the ideal of peace through law" al Aurorei Ciucă.