Aproape că nu-ți vine să crezi că Anca Țurcașiu are vârsta pe care o are! La 52 de ani, Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat, iar fața nu-i trădează nici pe departe anii. Populara vedetă demonstrează că are un stil de viață sănătos, pe care îl respectă cu strictețe.

Tocmai pentru că arată foarte bine, Anca Țurcașiu nu ezită să se fotografieze în diverse ipostaze și să posteze imaginile în mediul online.

“Să dormim bine! Cu vise bune! Eu așa voi face! Noapte bună, dragilor!”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram și Facebook, în dreptul imaginii în care apare în lenjerie intimă.

Imaginea a primit aproape 3500 de aprecieri, iar internauții au reacționat în număr mare. Mulți au complimentat-o pe concurenta sezonului 19 al show-ului „Te cunosc de undeva” pentru felul în care se menține.

“Superbă”, “Frumoasă foc. Timpul s-a oprit in loc pentru tine, Anca”, “Sunteți de o frumusețe nemaivăzută!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care utilizatorii i le-au lăsat vedetei.

Face sport și mănâncă sănătos

Mulți dintre fanii Ancăi Țurcașiu se întreabă cum reușește aceasta să arate atât de bine la 52 de ani. Sportul este foarte important pentru vedetă, după cum a dezvăluit de mai multe ori. În plus, o alimentație sănătoasă contează foarte mult, iar cântăreața a dezvăluit recent ce mănâncă la cină.

De mai bine de 20 de ani, Anca Țurcașiu este vegetariană, astfel că meniul ei este compus mai mult din legume. Recent, artista a dezvăluit ce mănâncă seara.

“Pentru că sunteți foarte curioși ce mănânc, cina mea arată așa. Aici avem vinete pe care le-am copt în cuptor, cu pastă de tahini pe care am făcut-o cu puțină apă și cu puțină lămâie și sare, salată de varză crudă cu puțin mărar și o combinație de năut prăjit în cuptor cu măsline.

O rețetă vegetariană, vegană, de post, care poate să fie extraordinar de gustoasă și o combinație foarte interesantă”, a explicat vedeta, potrivit a1.ro.

Mai scapă și la dulciuri

De altfel, Anca Țurcașiu a recunoscut că mai există momente în care se abate de la reguli și consumă dulciuri, dar în următoarea zi se “pedepsește” și are mai multă grijă la ceea ce mănâncă.

“Eu sunt o persoană care nu iubeşte carnea, deci a fost ceva natural, nu mi-a fost deloc greu. Nu fac caz de lucrul acesta, iar băieţilor mei le gătesc normal. Doar eu fac parte din această categorie, a ovo-lacto-vegetarienilor.

Mai fac şi eu excese, dar cu măsură. De exemplu, dacă am avut o zi în care am mâncat cu plăcere două felii de tort, câteva zile după aceea beau un pahar cu apă, mănânc un măr sau un iaurt”, spunea vedeta acum ceva timp.