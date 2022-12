Președintele rus Vladimir Putin nu este sincer în privința discuțiilor de pace cu Ucraina în acest moment, a declarat sâmbătă subsecretarul american pentru afaceri politice, Victoria Nuland, după ce s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți înalți oficiali ucraineni la Kiev.

Subsecretarul american pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a vizitat Ucraina pentru a-și arăta sprijinul într-un moment în care Rusia încearcă să distrugă infrastructura energetică a țării, relatează Reuters.

„Diplomația este, evident, obiectivul tuturor, dar trebuie să ai un partener dispus să accepte. Și este foarte clar, fie că este vorba de atacurile energetice, fie că este vorba de retorica de la Kremlin și de atitudinea generală, că Putin nu este sincer sau pregătit pentru asta”, a declarat ea reporterilor.

Președintele american Joe Biden a declarat joi că este pregătit să vorbească cu Putin dacă liderul rus este interesat să pună capăt războiului. Dar ideea a eșuat rapid când Kremlinul a spus că Occidentul trebuie să recunoască anexarea declarată de Moscova pentru patru regiuni ucrainene.

Această reacție din partea Rusiei, a spus Nuland, a arătat „cât de neserioși sunt” rușii.

Nuland s-a întâlnit, de asemenea, cu Andriy Yermak, șeful Administrației lui Zelenski, care și-a exprimat mulțumirea pentru ajutorul de miliarde de dolari pe care Washingtonul s-a angajat să-l acorde Ucrainei.

„Victoria Ucrainei, de care suntem siguri, va fi victoria noastră comună”, i-a spus Zelenski, citat de biroul acestuia, lui Nuland.

Kremlinul anunţă că Putin e dispus la negocieri,după ce Biden a sugerat o anumită deschidere

Preşedintele Vladimir Putin este disponibil pentru „negocieri” privind conflictul din Ucraina în scopul protejării „intereselor” Rusiei, a anunţat Kremlinul, după ce preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat că, deşi nu are planuri „imediate” pentru discuţii, le-ar accepta în anumite condiţii.

„Preşedintele Federaţiei Ruse a fost mereu, este şi rămâne deschis negocierilor în scopul asigurării intereselor noastre”, a declarat vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei, citat de agenţia Reuters.

Însă Peskov a precizat că refuzul Washingtonului de a recunoaşte „noile teritorii” ale Rusiei blochează acţiunile de a ajunge la un compromis. „Acest lucru complică semnificativ căutarea unei baze comune pentru discuţii”, a subliniat Peskov.

Rusia a anexat regiunea ucraineană Crimeea în 2014, iar în septembrie 2022 a anexat regiunile Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson, dar deciziile nu sunt recunoscute la nivel internaţional.

De altfel, reprezentantul Kremlinului a notat că poziţia Washingtonului sugerează că negocierile sunt posibile doar dacă armata rusă se retrage din Ucraina. „În esenţă, Biden a spus acest lucru. A spus că negocierile sunt posibile doar după ce Putin pleacă din Ucraina. În acelaşi timp, este important să specificăm acest lucru: preşedintele Putin a fost, este şi rămâne deschis contactelor, negocierilor. Sigur că cel mai de preferat mod de a ne atinge interesele este prin mijloace paşnice, diplomatice”, a subliniat Dmitri Peskov.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat joi că nu are „planuri imediate” pentru discuţii cu Vladimir Putin, dar ar accepta discuţiile dacă liderul de la Kremlin ar vrea oprirea războiului din Ucraina. „Nu am planuri imediate de a-l contacta pe domnul Putin. Domnul Putin este – trebuie să îmi aleg foarte bine cuvintele – sunt pregătit să vorbesc cu domnul Putin dacă el va avea un interes să decidă că vrea oprirea acestui război. Nu a făcut acest lucru deocamdată. Dacă va fi cazul de aşa ceva, în consultări cu prietenii mei din Franţa şi din NATO, voi fi bucuros să mă aşez la discuţii cu Putin pentru a vedea ce vrea, ce are în minte. Nu a făcut acest lucru deocamdată”, a afirmat Biden, potrivit Casei Albe, în conferinţa de presă organizată alături de omologul său francez, Emmanuel Macron.

La rândul său, preşedintele Macron a afirmat că Occidentul va continua susţinerea militară şi umanitară pentru Ucraina, dar a exprimat speranţa că, atunci când va decide Kievul, vor putea fi iniţiate acţiuni diplomatice. „Discuţia de astăzi ne-a permis să confirmăm iniţiativele pe care le vom avea în următoarele zile şi săptămâni pentru a intensifica ajutorul oferit trupelor ucrainene, pentru a le permite să reziste. Am stabilit să continuăm acţiunile comune pentru a ajuta şi populaţia civilă ucraineană să reziste”, a afirmat Macron.

„Vrem să continuăm şi acţiunile strânse, în special cu preşedintele Volodimir Zelenski, asupra celor zece puncte care au fost propuse de el şi vreau să salut şi efortul făcut de preşedintele Zelenski, pentru a deschide o posibilă cale de pace durabilă, în timp ce conduce o rezistenţă eroică de multe luni. Eu cred că am fost mereu pe aceeaşi linie: să ajutăm Ucraina să reziste, să insistăm pentru respectarea Cartei Naţiunilor Unite, să evităm orice escaladare necontrolată a conflictului şi să acţionăm astfel încât atunci când va fi momentul oportun, când vor fi întrunite condiţiile, pentru că este teritoriul ucrainenilor, iar decizia le aparţine, noi suntem aici pentru a ajuta la construirea unei păci durabile”, a subliniat Macron.