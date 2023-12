Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani din circuitul de tenis, în urma depistării sale pozitive cu roxadustat, o substanță interzisă, la US Open 2022.

Un articol publicat în Tennis World sugerează că românca nu ar fi meritat întârzierea prelungită în soluționarea dosarului său, deoarece această situație a avut un impact negativ asupra ei, inclusiv din punct de vedere mental.

Sprijin total pentru Simona Halep din SUA

Presa din SUA își exprimă sprijinul pentru Simona Halep în contextul scandalului de dopaj asociat cu ITIA. Jucătoarea a fost implicată în două incidente legate de Programul Antidoping din Tenis. E vorba de un test antidoping care a evidențiat prezența substanței roxadustat în eșantionul de urină. Ulterior s-au constatat incoerențe în pașaportul biologic al sportivei.

Românca a solicitat anularea deciziei luate de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), iar cazul său va fi evaluat de către TAS, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Începutul calvarului pentru campioană

Halep a rupt orice colaborare cu Patrick Mouratoglou. Antrenorul e considerat responsabil pentru cazul de dopaj în care este implicată sportiva din Constanța.

Jurnaliștii spun că aceasta a reprezentat începutul unui calvar pentru ea, generând multă suferință pe plan psihologic.

„Indiferent cum se termină povestea, indiferent cine are dreptate, Simona nu merita acest tratament psihologic și mediatic. Situația trebuia rezolvată mai rapid și mai clar. Acum, în urma celor întâmplate, românca are și crize de anxietate”, se arată în articol.

Declarațiile făcute de campioană despre starea de sănătate

Ei au amintit declarațiile făcute de Simona Halep. Aceasta a povestit că a trecut prin perioade în care nu a putut dormi. Ea a avut și crize de anxietate.

Cu toate acestea, Halep nu renunță și rămâne optimistă. Ea își păstrează speranța pentru o eventuală revizuire a cazului său în instanță. Jucătoarea s-a declarat nevinovată. Ea spus că are încredere. În plus, și-a exprimat speranța în justiție și nu are de gând să renunțe.