Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat recent ce se întâmplă cu majorarea pensiilor în 2022 după renegocierea PNRR. Acesta a dezvăluit, în direct la România Tv, cum a decurs renegocierea PNRR pe partea de pensii. Ministrul a explicat exact cu cât vor creşte până la urmă pensiile românilor în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu majorarea pensiilor în 2022 după renegocierea PNRR

Marius Budăi a transmis rezultatul negocierilor cu comisarul european pentru Muncă, cu privire la renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor.

„A fost o discuție prietenoasă față de România. Am avut o discuție amicală, în care am stabilit anumite criterii de lucru pe viitor și o anumită flexibilitate pe care am solicitat-o în privinţa PNRR. Nu ne dorim să schimbăm PNRR din rădăcini, nu ne dorim să punem în dificultate aplicarea PNRR, dimpotrivă. Ați văzut că și în trimestrul patru din 2021 şi în trimestrul unu din 2022 ne-am îndeplinit toate jaloanele, Suntem extrem de concertați pe această activitate.

Domnul comisar european mi-a arătat că a înțeles ceea ce eu doresc, nu a înțeles nimeni de ce o asumare a PNRR până în 2070. Eu am explicat structura veniturilor din sistemul public de pensii și din salarizare și am întrebat mai mulți responsabili din Comisia Europeană dacă ar putea cineva să trăiască cu 200 de euro pe lume. Răspunsul a fost NU”, a explicat Marius Budăi la România TV.

De asemenea, Ministrul Muncii a transmis că în discuțiile cu comisarul european pentru Muncă i-a transmis acestuia că și românii sunt cetățeni europeni și solicită în negociere respect, înțelegere și flexibilizare.

„Am vorbit despre sustenabilitate, care este foarte importantă. Suntem și noi cetățeni europeni și solicităm în negociere respect, înțelegere și flexibilizare. Domnul comisar a fost de acord că trebuie o flexibilizare aici, care va merge în paralel cu contractul de asistență pe care îl avem deja cu Banca Mondială în reforma pensiilor și vom face un comitet tripartit între Min Muncii, Banca Mondială și Comisia Europeană.

Domnul comisar a specificat că trebuie să facem un front comun și să luptăm împotriva sărăciei. Cu siguranță procentul pentru creșterea pensiilor va fi flexibilizat” a mai declarat Ministrul Muncii.