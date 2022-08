Vestea momentului despre Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului se pregătește să iasă din închisoare, conform declarațiilor făcute de avocată.

Aceasta susține că sunt șanse mari ca Elena Udrea să iasă din închisoare în luna septembrie, odată cu reluarea ședințelor de judecată. „Suntem în fața unei rulete rusești pe situația prescripției și nu numai. Nu cred că putem să discutăm despre o previzibilitate a soluțiilor, strict pe procedură, în prezent, în România. Cu atât mai puțin pe partea aceasta de prescripție”, a spus avocata.

Totodată, ea a mai adăugat că din momentul în care e ajuns la penitenciar și până în prezent, Elena Udrea nu a beneficiat de nicio zi liberă nici nu au fost formulate cereri în acest sens, în condițiile în care eliberarea acesteia este mai importantă.

Avocata fostului ministru susține că speră ca justiția din România să analizeze dosarul Gala Bute și în final să existe un proces echitabil.

„Nu am formulat vreo astfel de cerere până în prezent, ne axăm mai degrabă pe eliberarea ei. Sperăm că totuși justiția din România, până să ajungem la forurile internaționale, va analiza cazul dumneaei și va constata că în dosarul Gala Bute, unde a fost condamnată, avem un președinte de complet care a fost numit indirect de către președintele României în acel complet și de aceea nu a avut parte de un proces echitabil”, a mai spus avocata Elenei Udrea.

Elena Udrea, revoltată de justiția din România

Amintim faptul că anterior, fostul ministru al Turismului se arăta revoltată de modul în care justiția din România funcționează. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta susține că a fost arestată ilegal.

Totodată, la fel cum a spus și avocata sa, Elena Udrea se întreabă dacă nu cumva justiția din România a ajuns să fie precum ”o ruletă rusească”, mai exact deciziile diferă în funcție de persoana care este judecată.

”Așa cum am precizat, nerespectarea deciziei CCR în cazul Gala Bute de către chiar judecători ai celei mai înalte instanțe judecătorești din țară, ICCJ, a dus nu doar la arestarea mea ilegală și a dat tonul haosului din justiție. Astăzi s-a ajuns nu doar ca în zone diferite ale țării, Curțile de Apel sa aibă poziții diferite față de Constituție, unele respectând deciziile Curții Constituționale, altele nu, dar chiar și in interiorul aceleiași instanțe. Mai rău, in cazul meu, nu doar că aceeași instanță, ICCJ, a refuzat să aplice numai în Gala Bute, Decizia nr. 685/2018 și să rejudece dosarul, ci chiar aceeași judecători care o respectă în toate celelalte cazuri similare, la mine nu a ținut cont de ea.

Și atunci, întrebarea este, ce justiție avem în România astăzi? E pe noroc, e ruleta ruseasca? E în funcție de persoană, a celui judecat sau a celui care judecă, judecătorul, sau in funcție de instanța de judecată? Nu mai există nicio predictibilitate a actului de justiție, iar consecințele nu sunt doar colapsul în care ne aflăm și subminarea statului de drept în tara noastră, ceea ce o face ușor de subordonat intereselor economice străine”, scria Elena Udrea.

Elena Udrea susține că a fost încălcată Constituția României

Fostul ministru mai preciza că inclusiv Constituția României a fost încălcată, iar foarte multe persoane au ajuns să fie arestate într-un mod ilegal. Totodată, Elena Udrea se așteaptă la ce este mai rău în perioada următoare, având în vedere atitudinea judecătorilor.

„Ci, concret are consecințe dramatice asupra vieților celor implicați, din încălcarea Deciziei CCR în Gala Bute, spre exemplu, niște oameni au ajuns ilegal în pușcărie, iar în cazul lui Rudel Obreja este vorba chiar de viață si moarte. Pentru că dacă el nu ar fi fost ilegal arestat pe 7 aprilie, odată cu mine, poate boala crâncenă nu i s-ar fi declanșat trei săptămâni mai târziu, sau, daca s-ar fi întâmplat totuși, ar fi avut posibilitatea sa o descopere și să se trateze imediat, nu după 4 luni.

Astăzi încălcarea Constituției înseamnă “doar” ca niște oameni au fost băgați ilegal in pușcărie, mâine însă poate ca niște judecători vor decide împotriva Constituției și a Referendumului pentru familie, că un copil poate fi adoptat de un cuplu homosexual, că proprietatea privată este contrară intereselor UE, deci îți vor lua casa, că resursele naturale ale României aparțin de fapt Germaniei, așa cum deja o instanță a hotărât închiderea minelor de cărbuni și stoparea construirii unei Hidrocentrale din motive de lăcuste și cărăbuși care trebuie protejați”, mai adăuga Elena Udrea.