Conform informațiilor transmise de MApN, plutonierul-adjutant Gabi-Victor Roman a murit luni seara, 14 martie, de o embolie pulmonară acută. Acesta avea doar 43 de ani și îl așteptau acasă o soție și un copil.

„O veste tristă pentru Armata României: plutonierul-adjutant Gabi-Victor Roman, aflat în misiune în Kosovo, a decedat, luni, 14 martie, din cauza unor afecțiuni medicale. În dimineața de 14 martie, subofițerul a acuzat stări de rău, însoțite de amețeli, fiind internat de urgență într-un spital din Priștina.

Cu toate eforturile echipei de medici, subofițerul a decedat în seara aceleiași zile, cauza decesului fiind o embolie pulmonară acută.

Plutonierul adjutant Gabi-Victor Roman se afla în teatrul de operații Kosovo, din luna iulie 2021, într-o misiune în cadrul KFOR, pe care urma să o finalizeze în luna aprilie a acestui an. Militarul, în vârstă de 43 de ani, era angajat în M.Ap.N. din anul 2000, fiind veteran al teatrelor de operații din Irak și Afganistan. Era căsătorit și avea un copil.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale își exprimă profundul regret pentru această pierdere și transmite condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

Pe de altă parte, armata ucraineană a suferit pierderi majore în războiul actual. Amintim că un actor ucrainean celebru, înrolat ca voluntar, a fost ucis în războiul dintre Rusia și Ucraina. Acesta a murit ca un erou, după ce i-a oferit vesta sa antiglonț unui copil.

Pasha Lee este curajosul actor, care a murit la doar 33 de ani într-un atac rusesc. Acesta și-a scos vesta antiglonț și i-a dat-o unui copil, pe care-l evacua din Irpin. Conform informațiilor transmise de Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina, trupul neînsuflețit al lui Pasha Lee a fost găsit la cinci zile după ce a fost ucis în luptă.

„Am găsit cadavrul lui Pasha Lee. A ajutat copiii să iasă din case în timpul evacuării oamenilor din Irpin. Evacuarea pe care ruşii au perturbat-o prin bombardarea civililor. Pasha şi-a scos vesta antiglonţ şi i-a pus-o pe copilul pe care-l ducea”, a scris Oleksandra Matviichuk pe Twitter.

Pasha Lee a fost un cunoscut actor de film, cântăreţ şi compozitor. A activat la Teatrul Koleso din Kiev, dar a jucat și-n câteva reclame. Ultima sa apariție TV a fost în serialul de televiziune „Provincial.”

Yaroslav Bevzyuk: We found the body of our Pasha Lee. He helped the children get out of the house during the evacuation of people from Irpen. The evacuation that Russians disrupted by shelling civilians. Pasha took off his bulletproof vest and put it on the child he was carrying pic.twitter.com/iDjfKTy4Jc

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 13, 2022