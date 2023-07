Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai apreciați cântăreți și actori din România. Până în 2020, a susținut cel mai longeviv eveniment de la noi din țară, și anume concertele de Crăciun.

Artistul a cucerit inimile româncelor acum mai bine de 30 de ani, când a jucat în celebrul film ”Liceenii”, și continuă să se facă remarcat și în ziua de astăzi.

Cum se menține Ștefan Bănică Jr. în formă la 56 de ani

Ștefan Bănică a dezvăluit cum face să se mențină în formă la vârsta de 56 de ani. Acesta a spus că nu face mult sport și nici nu are o alimentație anume. Totodată, a mărturisit că are probleme cu spatele de mai bine de 15 ani.

”Nu sunt vreun sportiv, încerc să mă mențin. În primul rând pentru sănătatea mea, am probleme cu spatele, de vreo 15 ani…am fost în Turcia, special la ortopedie.

Era un tip acolo, mă întreabă: ”Ești vreun fotbalist?”, era un preparator tehnic de la Galatasaray , m-a întrebat câte kg am, am zis 72, și a zis ”La cum arăți trebuie să ai 70 de kg și nu o să te mai doară spatele niciodată.

Din momentul ăla am ținut cât am putut de asta, nu am mai avut dureri. Fără medicamente, fără nimic.”, a spus cântărețul într-un podcast.

Artistul a spus că în perioada pandemiei a luat două kilograme jumătate, dar a reușit să scape rapid de ele.

”În pandemie luasem două kg jumate, dar le-am dat jos şi am fost ok până la urmă.”, a afirmat Ștefan Bănică Jr.

Ce spune Ștefan Bănică despre fostele sale partenere și despre actuala soție

Din 2017, Ștefan Bănică este însurat cu Lavinia Pîrva și împreună au un băiețel de 4 ani, pe nume Alexandru. Cântărețul mai are doi copii, un băiat pe nume Ștefan Radu, din relația cu Camelia Constantinescu și o fiică pe nume Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin.

Acesta a afirmat recent că toți cei trei copii că sunt o „variantă îmbunătățită” a lui, și au moștenit părți frumoase și de la mamele lor. Despre fostele sale partenere de viață, dar și despre actuala lui soție, a spus că „toate trei sunt femei frumoase”.

„Ștefan (n.r. fiul lui) e mai înalt, mai frumos, cum să spun… e o variantă îmbunătățită (n.r. varianta îmbunătățită a lui) și mă bucură lucrul ăsta. Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic care acum are 4 ani este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară.

E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, a spus Ștefan Bănică Jr. în cadrul unui podcast, scrie cancan.ro.