Ce avere are Florin Călinescu? Vedeta a dezvăluit câte proprietăți are

De ceva vreme, Florin Călinescu s-a retras de pe micile ecrane, iar acum locuiește în comuna Babana din județul Argeș, în casa părintească, situată la marginea pădurii. Comuna Babana este locul natal al tatălui său. Când este plecat în București, fratele său, care stă chiar peste drum de el, are grijă de casa părintească.

Cu puțin timp în urmă, vedeta a mărturisit că nu s-a mutat definitiv la țară și că are mai multe case în diferite locuri din România și din străinătate, la mare, la munte.

„Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot”, a explicat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru Cancan.

Florin Călinescu a spus, totodată, că viața sa nu s-a schimbat brusc de când a plecat din București, iar regimul său alimentar este același.

„Regimul alimentar nu o să-l schimb niciodată, doar dacă va spune doctorul..Mă delectez în continuare cu ce m-am delectat de mic copil, de toate, fripturi, carne fiartă, spanac, leurdă”, a spus el.

Florin Călinescu vrea să moară în direct

În cadrul acelui interviu, vedeta a fost întrebată dacă a primit oferte de a se reîntoarce pe micile ecrane.

Florin Călinescu a spus că a refuzat toate ofertele, pentru că el chiar nu își mai dorește să apară la TV, însă există posibilitatea să își facă propria televiziune. Un lucru este cert, însă, vedeta își dorește să moară în direct.

„Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e, iar dacă eu am spus că nu mă interesează nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc. Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții.

E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume. Când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct”, a explicat el.