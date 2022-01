Actorul care și-a petrecut Revelionul în spital! Credea că face infarct: Am avut dureri mari în capul pieptului

Lucian Viziru a avut un final de an atipic, după cum chiar el povestește într-un videoclip postat pe contul său de Youtube. Vedeta spune că și-a petrecut Revelionul internat la Spitalul Floreasca din Capitală, povestind, de asemenea, ce s-a întâmplat cu starea sa de sănătate.

Lucian Viziru le-a transmis celor care îi urmăresc activitatea în mediul online că a fost suspect de infarct, însă starea sa de sănătate este bună în prezent. De asemenea, el a mai povestit că a avut dureri foarte mari în capul pieptului, dureri ce se duceau spre brațul stâng.

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.”, spune vedeta în videoclipul postat în mediul online.

Îndrăgitul actor le-a mai povestit fanilor că a mai făcut o serie de analize în care enzimele au ieșit pozitive, moment în care s-a dus din nou cu gândul la un posibil infarct. Cu toate acestea, Lucian Viziru spune că medicii de la spital l-au tratat frumos.

”A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, spune actorul în videoclipul postat pe contul său de Youtube.

Lucian Viziru s-a reîntors în România

În urmă cu șapte ani, Lucian Viziru își făcea bagajele și pleca în Germania, acolo unde și-a deschis și o școală de tenis. La momentul respectiv, actorul declara că nu crede că se va mai întoarce vreodată în România, excepție fiind, desigur, vacanțele.

Planurile i-au fost date peste cap, însă, chiar de către soția sa care a început să lucreze, de câteva luni, în România. Nedorind o relație la distanță, Lucian Viziru și-a făcut din nou bagajele și s-a întors în țară la începutul lunii decembrie a anului trecut.

Într-o declarație mai veche dintr-unul dintre vlogurile sale, actorul povestea că lucrurile s-au schimbat în bine în București și că îi place ceea ce a găsit în țară.

”La început mi-era frică de România, dar acum lucrurile sunt un pic altfel. Sincer să fiu, de când am venit, m-am convins de faptul că, în București, în România, lucrurile s-au schimbat în bine. O să râdeți, dar mie îmi place ceea ce am găsit aici. Bine, nu este ca în Germania ori ca în Veneția sau Monte Carlo, dar este mai bine”, povestea actorul.