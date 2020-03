Ordonanță de urgență prevede modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Printre prevederile OUG 32 emisă de guvern se numără și condiţiile acordării şomajului dar și suspendarea procedurilor de recuperări debite sau de executare silită.

Astfel, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul neincadrarii in munca, reinnoirea de catre somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de aceasta lege, a cererii pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii se face in termen de 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta, se mai arată în ordonanță.

Actele necesare pentru a solicita șomaj tehnic

Potrivit OUG 32/2020, pentru a solicita somajului tehnic pentru angajați, angajatorii trebuie să depună urmatoarele documente la ANOFM, în format electronic:

Cerere semnată și datata de către angajator,

Declarație pe propria răspundere,

Lista cu angajații aflați în șomaj tehnic.

În declarație se cere certificarea faptului că informațiile sunt adevărate și li se va prezenta consecința juridică a prezentării unor infirmații false. Răspunderea este a angajatorului sau a persoanei care depune Cererea.

• Angajatorii trebuie să depună documentele la ANOFM astfel:

• Pentru 16 – 31 martie începând cu 1 aprilie.

• Pentru 1 aprilie – 16 aprilie începând cu 1 mai.