Mihai Bendeac a făcut un nou gest care i-a lăsat muți de uimire pe toți fanii săi. Mihai Bendeac a ieșit pe străzile din București în boxeri. El a apărut în spațiul public cu ochelari de soare, o bască și o pereche de pantofi sport. Actorul era însoțit de un câine în lesă.

Bendeac a precizat că este vorba despre o ședință foto în aer liber, pentru un brand de haine. Totuși, cei care dețin brandul nu i-au solicitat actorului să se dezbrace. Acest gest a fost făcut de Bendeac pentru că așa și-a dorit el.

Bendeac a insistat să iasă pe stradă

„Nu și-au dorit să fac ședință foto (și) în chiloți. Pentru asta, eu am insistat. Ei își doreau să promoveze colecția de vară care, deși nu mă pricep, are niște materiale de simți orice adiere.

Și arată și bine pe mine. Deși ăsta nu e un argument. Pe mine arată bine orice. Pentru că sunt frumobxvxgsf”, a notat Bendeac, pe pagina sa de Instagram.

Mihai Bendeac este cu zâmbetul pe buze în fotografie, semn că episodul i-a oferit o satisfacție maximă.

Colaborează cu un cunoscut brand de lenjerie

Amintim că Mihai Bendeac nu este la primul gest de acest gen. La începutul lunii mai, el a apărut doar în lenjerie intimă. Fost jurat al emisiunii iUmor de la Antena 1 a spus că el colaborează cu un cunoscut brand de lenjerie şi îmbrăcăminte pentru o şedinţă foto.

„Să vedeți acum dezlănțuire de hate și frustrare în comentarii. Dar, nah, e Facebook. Oferta a venit într-un moment extrem de potrivit. Un moment de schimbare în ceea ce mă privește. S-a nimerit să mă prindă într-un moment în care aveam nevoie de un target. O motivație punctuală. Și, pentru că mi-au plăcut și produsele brandului (nu suport căldură iar hainele astea de în sunt atât de respirabile…), am făcut nebunia de a spune “Da”. Nu aleg lucrurile pe care le fac în profesia mea în funcție de chestiunile bănești/materiale. O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru că mă ajută să evoluez.

Mereu am visat că voi avea puterea de a fi mulțumit de felul în care arăt. Încă nu sunt. M-am pus pe treaba în mod serios și programatic de aproximativ două luni. Mai am de slăbit, mai am de lucrat. Un aspect din toată treaba asta este, însă, altul! (…)

Revenind la brand, jur că nu glumesc, chiloții ăștia (îi port de o săptămâna) sunt ireal de confortabili. Atenție! Când spun că îi port de o săptămâna, nu mă refer la aceeași pereche… Am două perechi. Și-i spăl după ce îi… CRINGE ALERT!!!! ”, a comentat el atunci.