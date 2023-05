Mihai Bendeac i-a lăsat din nou pe români cu gura căscată!

Mihai Bendeac şi sedinţa foto la care nimeni nu se aştepta: „Simţi că parcă nu porţi nimic”

Celebrul actor şi fost jurat al emisiunii iUmor de la Antena 1 a colaborat cu un cunoscut brand de lenjerie şi îmbrăcăminte pentru o şedinţă foto, iar rezultatele au fost apoi postate pe pagina sa de Facebook.

„Să vedeți acum dezlănțuire de hate si frustrare in comentarii”, şi-a început iubitul actor mesajul publicat joi, 4 mai. În nici patru ore de la publicare, postarea avea deja peste 15.000 de aprecieri şi peste 1.000 de comentarii.

Având în vedere că în respectivele fotografii Mihai Bendeac apare doar în lenjerie intimă, el a recunoscut totuşi că nu este, în acest moment, pe deplin mulţumit de modul în care arată. „Mai am de slabit, mai am de lucrat”, spune vedeta.

El a mai subliniat că programul care îl ajută la slăbit, care implică o rigoare a alimentaţiei, sport şi mers la sală, au „schimbat complet paradigma”, iar depresia nici nu mai are cum să-şi arate colţii în aceste condiţii.

A recunoscut că depresia este o problemă cu care se confuntă în viaţa de zi cu zi

Depresia este un subiect despre care celebrul actor a mai vorbit în trecut. Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, el declara următoarele despre acest subiect sensibil al vieţii sale.

„Nu, n-am reușit s-o înving (depresia – n.r.), își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea.

Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.”

Postarea integrală a lui Mihai Bendeac despre şedinţa foto „incendiară”

„Să vedeți acum dezlănțuire de hate si frustrare in comentarii. Dar, nah, e Facebook.

Oferta de a poza pentru Intimissimi a venit intr-un moment extrem de potrivit. Un moment de schimbare in ceea ce ma priveste. S-a nimerit sa ma prinda intr-un moment in care aveam nevoie de un target. O motivatie punctuala.

Si, pentru ca mi-au placut si produsele brandului (nu suport caldura iar hainele astea de in sunt atat de respirabile…), am facut nebunia de a spune “Da”. Nu aleg lucrurile pe care le fac in profesia mea in functie de chestiunile banesti/materiale. O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru ca ma ajuta sa evoluez.

Mereu am visat ca voi avea puterea de a fi multumit de felul in care arat. Inca nu sunt. M-am pus pe treaba in mod serios si programatic de aproximativ doua luni. Mai am de slabit, mai am de lucrat. Un aspect din toata treaba asta este, insa, altul!

Toata aceasta rigoare a mancatului, ambitia de a face sport si in zilele in care mai bine mori decat sa mergi la sala, durerea pe care o depasesti, toate astea reprezinta un mix incredibil care-ti schimba complet paradigma. Sincer… Pana si depresiei ii este din ce in ce mai greu sa isi arate coltii…

Revenind la brand, jur ca nu glumesc, chilotii astia (ii port de o saptamana) sunt ireal de confortabili. Atentie! Cand spun ca ii port de o saptamana, nu ma refer la aceeasi pereche… Am doua perechi. Si-i spal dupa ce îi… CRINGE ALERT!!!! Ok.

Puteti intra pe site si vedeti toata colectia. Pantalonii si tricourile + hanoracul arata bine si sunt foarte usoare. Simti ca parca nu porti nimic. Iar devin cringe. Dar intelegeti ce vreau sa spun. Imbratisari! Zi faina!”