Atenția publică s-a îndreptat către o problemă foarte gravă, după ce jurnalista Iulia Marin, în vârstă de 32 de ani, a fost găsită fără suflare în apartamentul în care locuia.

Este vorba despre depresie, o boală despre care nu se vorbește destul de des, în primul rând din frica de a nu fi marginalizat. Totuși, această boală nu iartă pe nimeni, indiferent de statutul social.

Multe vedete din România au vorbit despre depresie și au recunoscut că s-au confruntat cu ea, iar printre ele se află actorul Mihai Bendeac, Andreea Marin și Ana Morodan, iar lista poate continua. Unele vedete chiar au ajuns să se gândească la sinucidere, după cum chiar ele au declarat.

Mihai Bendeac, cunoscutul actor în vârstă de 40 de ani, nu s-a ferit niciodată de acest subiect și a declarat de multe ori că, în afara scenei, este un om care se luptă aproape zilnic cu episoade de depresie.

”Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, spunea Mihai Bendeac.

Depresia este o boală, nu o vină

Andreea Marin, cunoscută și drept Zâna Surprizelor, a declarat de mai multe ori, în mai multe podcast-uri la care a fost invitată, că s-a confruntat cu depresia.

Mai mult, ea a ținut să sublinieze un lucru foarte important, și anume că depresia este o boală, ci nu o vină. Prezentatoarea a mai spus că depresia a adus-o în pragul sinuciderii.

”Nu știu cât de puternic să fii, pentru că mă priviți și vedeți în mine un om destul de puternic și, totuși, am ajuns să mă gândesc chiar și la momentul, de neacceptat pentru mine altfel, al sinuciderii. Deci, nu e o joacă! Din moment ce gândurile tale ajung acolo, te gândești că: «Îi scap pe ceilalți de o povară, că am devenit o povară pentru ceilalți și în felul ăsta închei povestea!”, spunea Andreea Marin.

Invitată la un moment dat în podcast-ul ”Fresh” by Unica, Zâna Surprizelor a precizat că ”depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă…

Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur”.

Andreea Marin i-a îndemnat pe oameni să meargă la specialist dacă au semne de depresie

Nu în ultimul rând, ea i-a îndemnat pe cei care se confruntă cu astfel de momente să ceară ajutorul unui specialist încă de la primele semne.

”Un specialist pe mine m-a ajutat extraordinar! Mi-am revenit cu totul, mi-am continuat viața, am reajuns în echilibru. Da, fie că e psiholog, fie că e psihiatru… Nu înseamnă că dacă mergi la psihiatru ești nebun. Aceste etichete sunt doar niște etichete și n-au decât să le poarte cei care le pun.

Dar omul care trece prin depresie este un om care trece prin boală, ca oricare altul, numai că bolile sunt diferite. În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă.

S-a întâmplat când era Violeta mică și nu cred că știm de unde vine depresia. E o boală care se insinuează perfid în mintea noastră și apoi în interiorul nostru.

Ca să dau așa câteva simptome pentru a fi mai ușor de recunoscut: insomnii, te trezești dimineața și deja ești cu ochii în lacrimi și nu știi de ce pentru că nu ți s-a întâmplat nimic peste noapte ca să plângi la prima oră a dimineții, ești pur și simplu nefericit de când deschizi ochii, o furtună interioară te apucă din când în când ca o gheară care îți strânge pieptul și o durere interioară, dar nu știi neapărat de ce.

Adică nu ai o nemulțumire în realitate atât de puternică, care să te ducă acolo. În cazul meu, aveam casă, aveam masă, aveam familie, aveam un copil mic ,care a fost motivația mea să lupt. A fost extraordinară motivația asta, să am un bebeluș”, a spus aceasta în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ana Morodan a trecut prin momente crunte

O altă vedetă din România care s-a confruntat cu astfel de probleme a fost Ana Morodan. Invitată la un moment dat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a precizat că a trecut prin momente foarte grele.

Ana Morodan povestea că avea momente în care credea că s-a vindecat, însă ele reapăreau. Vedeta a mai spus că îi încurajează pe cei care au astfel de probleme să vorbească despre ele.

”Nu mi-a fost greu să admit asta. Eu am simțit că am asta. Încă trăia mama. Am fost șocată, nu știam ce mi se întâmplă. Apoi m-am gândit că trebuie să vorbesc despre asta și sunt oameni cărora le e rușine să vorbească despre asta. Eu mi-am dorit să spun asta.

Au fost niște perioade foarte grele și credeam că m-am vindecat și reveneau. Într-o zi am găsit pe cineva care a înțeles și este un om genial și a reușit. Din 2018, de când au murit părinții, până anul ăsta (n.r 2022) la început a durat. Eu sunt un om deștept și am transformat depresia severă într-o depresie funcțională.

Am momente când cad și atunci s-a terminat. Încurajez pe toata lumea să vorbească despre asta”, a mai spus aceasta.