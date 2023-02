Viorica de la Clejani a trecut printr-o perioadă în carer s-s simțit foarte rău și acuza dureri de ficat. Astfel, vedeta a decis să meargă la medic, acolo unde a descoperit că suferă de diabet.

Artista este nevoită acum să facă schimbări majore în ceea ce privește stilul de viață pentru a putea să își controleze boala. De exemplu, aceasta trebuie să renunțe complet la zahăr și să adopte un stil de viață sănătos.

Viorica de la Clejani a fost invitată în emisiunea ”Vorbește lumea” de la Pro TV, acolo unde i-a sfătuit pe oameni să evite zahărul pe cât de mult posibil.

”Eu fac ce spun medicii. Nu mi-aș fi dorit să slăbesc pentru că eu mă simt bine în pielea mea. Nu mai mănânc zahăr. Mi-a zis doctorul așa: cu cât mănânci mai mult, cu atât te duci mai repede. Pentru o viață sănătoasă mâncați cât mai puțin. Cât mai puțin și sănătos”, spune vedeta.

Viorica de la Clejani a apelat la un suc minune

Interpreta de muzică lăutărească a mai spus că nu s-a simțit bine în ultima perioadă și că a trebuit să ia anumite măsuri radicale. Ea a mai spus că a trebuie să consume mai multe fructe, lucru pe care nu îl făcea înainte.

Mai mult ea a vorbit și despre un suc pe carer l-a consumat, el fiind făcut din sfeclă roșie, măr, țelină și morcov.

De asemenea, Viorica de la Clejani a mai spus că soțul ei, Ioniță, nu știa că mergea mereu la bucătărie, la 2 noapte și mânca.

”În ultima perioada nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște masuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfecla roșie, un mar, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta.

Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viață mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora 2 noaptea și rupeam frigiderul în două”, a mai spus Viorica de la Clejani.