Una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din România, Maria Ciobanu, supranumită și „Ciocârlia muzicii populare românești” s-a născut pe 3 septembrie 1937, în comuna Roşiile din judeţul Vâlcea. Talentul l-a moștenit de la părinții ei care erau mari iubitori ai cântecului popular românesc. Ion Ciobanu era instrumentist, iar mama ei Nicoliţa Ciobanu era solistă.

“M-am trezit cântând, pentru că și mama și tatăl cântau, am cântat și eu de când eram micuță. Mă duceam cu oile pe câmp, cântam pe un deal de răsunau văile și pădurile, la Roșiile, unde m-am născut, toate femeile se minunau: «I-auzi-o pe Maria lui Ion Ciobanu, ce glas frumos are!”, a declarat Maria Ciobanu într-un interviu.

Cu toate că este o cântăreață extrem de iubită și apreciată de români, viața Mariei Ciobanu nu a fost deloc ușoară. Artista nu prea a avut noroc în dragoste și a divorțat de mai multe ori.

Dramele din viața Mariei Ciobanu

Primul soț al Mariei Ciobanu a fost cu cineva din satul ei natal. Căsătoria a durat doar un an, timp în care Maria Ciobanu i-a dat naștere Leontinei Văduva.

„Mama era foarte tânără când s-a căsătorit, după un an şi-a dat seama că relaţia nu merge. S-a recăsătorit la scurtă vreme, însă nu mi-a spus că eu am, de fapt, alt tată. Când am aflat adevărul, pe la 9 ani, l-am încasat ca pe un şoc. Tată a venit s-o vadă pe mama şi în faţa blocului m-a recunoscut. Eu semăn foarte bine cu el. M-a luat de gât şi mi-a zis: “Tu ştii că eu sunt tatăl tău?” L-am mai văzut doar de patru ori în toată viaţa mea”, a spus Leontina Văduva despre tatăl ei, potrivit Formula AS.

Căsătoria Mariei Ciobanu cu Ion Dolănescu

În anul 1960 Maria Ciobanu îl cunoaște pe Ion Dolănescu.

„Îmi amintesc că prin 1968 spre 1969 Dolănescu îmi făcea curte. Dar eu eram măritată, o aveam pe Camelia, care avea doi anişori… Nu-l băgam în seamă, dar îmi plăcea cum cânta. În acea perioadă lansase câteva cântece frumoase, precum: „Nu sunt bolovani pe drum”. Îmi plăcea cum cânta, dar, de ce să nu recunosc, nu-mi plăcea că bărbat. Atunci nu mă împăcam bine cu soţul meu, tatăl Cameliei, cel de-al doilea soţ.

M-am despărţit de tatăl Leontinei care se purta foarte urât cu mine, Dumnezeu să-l odihnească, apoi, m-am căsătorit cu tatăl Cameliei, şi mi-am dat seama că acesta era foarte gelos. Mergeam la recepţii de gradul zero, la familia Ceauşescu, unde se înmânau invitaţii nominale. Nu puteam să lipsesc şi nu puteam să mergem împreună. Iar el era extrem de gelos! La Revelionul ’69 spre ’70 am cântat cu Ion Dolănescu piesa „Au, lele, vino-ncoa!” denumită şi „Hăulita”. Ne-a însurat lumea de-atunci. Se spunea că mi-am lăsat bărbatul şi m-am măritat cu Ion Dolănescu. Şi nu era aşa atunci.

După ce am început să cânt cu Ion, care s-a ţinut de capul meu vreo trei ani, treptat, prin 1971, ne-am îndrăgostit… Probabil că a fost destinul. Am divorţat, ne-am îndrăgostit, apoi ne-am căsătorit şi s-a născut un băiat, cu care mă mândresc: Ionuţ. Am rămas împreună până în 1974 când… nu ne-am mai înţeles… În 1974 ne-am despărţit. Avea Ionuţ 2 ani şi două luni. Băiatul a rămas la el. Am suferit mult!”, a dezvăluit Maria Ciobanu.”, a declarat Maria Ciobanu pentru wowbiz.ro

Căsătoria cu Mircea Cîmpeanu a fost extrem de controversată

Anii au trecut și Maria Ciobanu a ales să își refacă viața, în anul 1981. S-a căsătorit cu Mircea Cîmpeanu, după ce soția acestuia, interpreta de muzică populară Ileana Sărăroiu a murit. Mulți oameni s-au opus acestei căsătorii care a fost la fix un an de zile de la moartea Ilenei. Aceștia au suspectat că Maria Ciobanu și baschetbalistul de performanță, Mircea Cîmpeanu aveau o relație încă din vremea în care Ileana Sărăroiu încă trăia, dar Maria Ciobanu a negat tot timpul această informație.

„Se spunea că aș fi avut o relație cu el încă dinainte să se prăpădească Ileana… Nimic n-a fost adevărat… Dumnezeu îmi este martor. Nici nu m-am gândit vreodată că eu mă voi mărită cu acest om. Il luăm la nunți, pentru că avea stație și mașină, că să-i mai ocup timpul, pentru că suferea cumplit. Mai ales că ei s-au iubit foarte mult.

Când eram la Tel Aviv, Ileana îmi spunea: «Să dea Dumnezeu la toate femeile bărbat că al meu!» și avea dreptate, fiindcă este un sufletist… Dacă Dumnezeu mi-l scotea în cale de la început, n-aș fi avut atatea necazuri… Ileana a murit în 1979, iar noi suntem împreună din 1981. Eu am iubit-o atât de mult pe Ileana, încat cu greu i-am acceptat lui Mircea cererea în căsătorie”, a declarat Maria Ciobanu, potrivit jurnalul.ro.

Anul acesta, Maria Ciobanu și Mircea Cîmpeanu împlinesc 40 de ani de căsnicie.