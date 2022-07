Maria Ciobanu a făcut accident de mașină: „Se dusese deja vorba că am murit”

Puține persoane știu că Maria Ciobanu a trecut prin clipe cumplite de-a lungul vieții ei. Aceasta a trecut prin patru accidente de mașină, ultimul fiindu-i aproape letal. Teribilul incident a avut loc în anul 1983, în urma căruia a ajuns în comă la spital. La acea vreme, se vehicula în presă că artista murise.

„Am avut vreo patru accidente de maşină. Primele mai uşoare, dar la ultimul era cât pe ce să ajung oale şi ulcele. Veneam de la spectacole din Dâmboviţa, cu soţul meu la volan. La un moment dat a apărut în faţa noastră un beţiv cu o maşină, care mergea în zigzag. Eu am apucat să zic «Ăsta e nebun!» şi a intrat în noi. A oprit maşina la timp, că altfel ne «sudam» pe şosea.

Mi-am distrus genunchii şi muşchii picioarelor în bord. Muşchii se desprinseseră şi se adunaseră sus, m-a dat cu capul de stâlpul interior, mi-am fracturat oasele pe jumătate de faţă, mi-am rupt trei coaste, iar mandibula inferioară era suprapusă peste maxilar.

De atunci nu-mi mai simt jumătate de faţă. Norocul meu a fost că am găsit un doctor extraordinar la Spitalul de Urgenţă, care m-a tăiat prin pielea capului ca să îmi pună oasele la loc, astfel că nu am rămas cu cicatrice. Am stat în comă de la 22:45 până a doua zi la 10:00. Am suferit, dar asta a fost”, a mărturisit artista.

Deși se afla în stare gravă, aceasta a fost nevoită să meargă imediat după accident la un spectacol. La insistențele impresarului ei, aceasta a plecat la București. Când a ajuns pe scenă, s-au stins luminile ca lumea să nu observe că nu poate merge, apoi, când a revenit lumina în sală, a început să îi bucure pe oameni cu vocea ei.

„În acea perioadă aveam spectacol în Bucureşti, cu 7.000 de bilete vândute. Impresarul stătea în genunchi lângă patul meu şi zicea: «Doamna Ciobanu, m-aţi nenorocit!» Eu îi spuneam că nu pot cânta pentru că aveam nişte dureri îngrozitoare de cap. M-a rugat până m-am dus. Au stins luminile, că nu puteam merge, m-au aşezat lângă microfon, apoi au aprins luminile şi am cântat, dar nu mult, vreo patru-cinci piese. Se auzise deja că am murit. Asta s-a întâmplat la două săptămâni după accident”, povestea demult Maria Ciobanu, într-un interviu acordat revistei Taifasuri.

Amintim că Maria Ciobanu a povestit și cât a suferit, dar și cât a îndurat de la Ion Dolănescu, cel pe care l-a iubit profund.

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, dragoste presărată cu lacrimi și suspine

Despre relația de dragoste presărată cu lacrimi și suspine dintre Maria Ciobanu și Ion Dolănescu s-au scris pagini întregi. Povestea lor de dragoste pare să fi fost desprinsă dintr-un film.

Când încă era tânăr flăcău, Ion Dolănescu a intrat în armată, iar două săptămâni mai târziu a fost acceptat în Ansamblul Ciocârlia. Atunci a cunoscut-o pe Maria Ciobanu. S-a îndrăgostit de ea și timp de trei ani i-a făcut curte.

„M-a prins și pe mine dragostea. Păcat că dragostea lui a durat atât de puțin”, declara Maria Ciobanu, cu mulți ani în urmă, într-un interviu acordat jurnalul.ro.

