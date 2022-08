Tavi Clonda şi Gabriela Cristea s-au cunoscut la emisiunea „Te vreau lângă mine”, în care ea era prezentatoare TV, iar el era solistul trupei de la Kanal D. De șapte ani de zile, aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au două fetițe superbe.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit civil în urmă cu șapte ani, în 2015. Patru ani mai târziu, în 2019, cei doi au făcut și cununia religioasă. Acum, după mulți ani de relație, cei doi au venit cu o veste tristă pentru fanii lor.

Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor mai avea copii

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au deja două fetițe minunate împreună. Cu toate acestea, Tavi a dezvăluit că nu vor mai putea avea încă un copil.

„Recent, am lăsat fetele cu mama, la Brașov, timp de o săptămână. Am avut treabă acasă. Important e că lor le-a plăcut la bunica, nu ne-au sunat să mergem să le luăm. Așa am stat și noi în doi”, a spus Tavi Clonda.

Întrebat dacă și-ar dori să aibă mai mulți copii, Tavi Clonda a spus că da. Însă, Tavi a mărturisit este exclus ca cei doi părinți să mai aibă copii.

„Este exclus să mai facem un copil. Dacă s-ar mai putea, am mai vrea și șapte, dar avem și noi o limită.

Avem de muncă și două prințese, jocul s-a încheiat. De când avem copii, e altceva, e o presiune anume, o responsabilitate”, a declarat Tavi Clonda, pentru Playtech.

Gabriela Cristea a trecut prin momente dificile

Deși se bucură enorm de relația ei cu Tavi Clonda, prezentatorea TV a trecut anul acesta prin momente dificile. Amintim faptul că, la începutul lunii mai, Gabriela Cristea a ajuns la spital, deoarece a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În plus, la doar câteva zile distanță de Paște, aceasta a povestit în cadrul emisiunii TV pe care o moderează că a fost nevoită să meargă la spital cu fiica sa.

Se pare că Iris ar fi făcut indigestie și febră, drept urmare ea și soțul ei au mers de urgență la spital, unde fetița lor a primit tratamentul necesar. Din cauza indigestiei, Iris a avut de respectat un regim alimentar strict.

Prezentatoarea TV a precizat atunci că ea și Tavi Clonda nu sunt niște părinți exagerat de protectori, acesta fiind motivul principal pentru care au avut nevoie de intervenția medicilor chiar și în perioada sărbătorilor pascale.