Anunțul momentului pentru români! Taxele nu vor crește în 2022. Adrian Câciu: Este exclus

Într-o declarație televizată, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat că în anul 2022 vor crește doar taxele care erau programate să crească, însă va exista o analiză pe regimul fiscal.

„În 2022 este exclus să crească taxele, altele decât cele care erau programate. După cum știți accizele sunt în calendarul cu Comisia Europeană negociat. Acestea au crescut un pic cu rata inflației din 2020. În rest, nu există niciun fel de discuție despre creșterea taxelor pentru 2022″, a declarat Adrian Câciu la B1 TV.

Adrian Câciu mai spune că analiza pe regimul fiscal va avea loc deoarece regimul fiscal din România ”nu este așezat la potențialul pe care îl are, în așa fel încât sarcina fiscală să fie una simplă”.

Impozitele indirecte trebuie puse în echilibru

De asemenea, ministrul Finanțelor a declarat că impozitele indirecte trebuie puse în echilibru cu puterea de cumpărare a consumatorilor. Adrian Câciu mai spune că autoritățile nu se pot juca cu TVA-ul.

„Am fost adeptul ca impozitele indirecte să poată fi într-o zonă de suportabilitate față de consumatorul final pentru că impozitele indirecte, acciza și TVA-ul vizează consumatorul final. Nu poți să te joci cu TVA-ul într-o zonă de genul acesta, cum a mai fost în țara noastră de 24%, de 29%, cum au alte țări, în contextul în care ai o putere de cumpărare scăzută. Trebuie un echilibru la impozitele indirecte și trebuie corelat cu puterea de cumpărare reală”, a mai spus acesta la televiziunea anterior menționată.

Ce taxe vor fi majorate

Printre taxele care vor majorate în acest an se numără și taxele pentru locurile de parcare, cât și accizele la carburanți.

Așadar, șoferii din București vor plăti cu până la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare în apropierea locuințelor. Totuși, tarifele diferă în funcție de zonă, iar Capitala este împărțită în patru astfel de zone.

Este vorba despre A,B, C și D, cea mai scumpă fiind prima dintre ele, care reprezintă centrul. Aici, creșterea a fost de la 84 de lei, la 600 de lei pe an. În zona B tariful va fi de 500 lei anual față de 66 de lei, în C va fi de 400 față de 55 de lei și în zona de D va fi de 300 de lei, față de 37 de lei.

Accizele la carburanţi se ajustează la începutul fiecărui an, conform Codului Fiscal. Din acest motiv, carburanţii se scumpesc de la 1 ianuarie 2022.

Așadar, litrul de motorină se scumpeşte cu 6 bani fără TVA, adică cu 7 bani cu tot cu TVA. Simultan, litrul de benzină se va scumpi cu 6,5 bani fără TVA, adică cu 7,7 bani cu tot cu TVA.

Asta înseamnă un cost suplimentar de circa 3,5 lei, atunci când vorbim despre un plin la o maşină cu un rezervor de 50 de litri.