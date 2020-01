Astfel, Florin Cîţu a declarat, la Digi24, că în 2020 nu se vor mări taxele deloc. Invitat la emisiunea „În faţa ta”, Cîţu a spus că 2020 este un an în care nu vrea „să umble la codul fiscal în sensul creşterii taxelor” nici chiar dacă veniturile bugetare nu vor fi cele proiectate în buget.

Ce se întâmplă cu taxele

„Aici vreau să fiu foarte clar pentru că am două constrângeri la care ţin foarte mult: deficitul bugetar să fie 3,6 sau mai mic; Şi a doua, bineînţeles, nu vreau să umblu la codul fiscal în sensul acesta de a creşte taxele. Aş fi vrut, bineînţeles, ca liberal, aş fi vrut să mai reduc din taxe dacă era posibil aşa ceva, doar că nu ai cum în acest moment, nu există spaţiu fiscal şi asta este o frustrare să preiei o guvernare liberală după opt ani de dezmăţ socialist,” a spus ministrul de Finanțe.

„Deficitul este acoperit de împrumuturi şi ar trebui să explicăm, pentru că este un exemplu foarte bun. Anul trecut, am spus de la bun început că veniturile au fost supraestimate în buget pentru a diminua deficitul artificial. Şi s-a văzut în timpul execuţiei anul trecut, pentru că la 10 luni, când am preluat noi guvernarea, deficitul era deja la 2,8% din PIB şi era estimat pentru tot anul la 2,76. Asta înseamnă că veniturile, şi am arătat, a fost o diferenţă de 18 miliarde de lei, era la acea perioadă, deci veniturile au fost supraestimate cu 18 miliarde de lei. Anul acesta am schimbat filosofie şi am venit cu venituri conservatoare. Deci nu am pus, de fiecare dată ni se spunea că sunt 3-4 miliarde în plus sau 5 miliarde din colectare mai bună. N-am pus aşa ceva,” a mai explicat ministrul.

Te-ar putea interesa și: