Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă pe site-ul oficial, că România a fost primită în consorțiul Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC).

Instituția spune că România a primit calitatea de Observator Fondator al Consorțiului Extreme Light Infrastructure, după ce, în luna mai 2021, a fost exclusă din ELI ERIC.

MCID mai spune că acest proiect a fost fondat din dorința Comisiei Europene de a ”crea o infrastructură pan-europeană de cercetare de anvergură în domeniul laserilor de mare putere în țări din centrul și estul Europei cu scopul de a echilibra distribuția de mari infrastructuri de cercetare la nivelul spațiului european de cercetare.”

La începutul acestui proiect s-a luat decizia de a integra cele trei componente ale sale într-o structură de cercetare europeană unică de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC), cu scopul de a asigura sustenabilitatea infrastructurii de cercetare pe termen lung.

”Reușita istorică de ieri, și anume obținerea statutului de observator fondator de către România, va asigura accesul la informațiile și rezultatele obținute în cadrul cercetărilor la nivelul întregii infrastructuri pan-europene, atât pentru comunitatea științifică națională, cât și pentru societate, în sens larg, incluzând mediul educațional și mediul economic”, mai arată Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Vor fi stabilite legături cu alte inițiative internaționale relevante

Nu în ultimul rând, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării mai arată în comunicatul de presă că participarea României la acest program va da posibilitatea țării de a stabili legături cu alte inițiative internaționale relevante, cu scopul de a promova cooperarea internațională și în alte părți ale lumii.

”Repunem România pe harta mondială a laserilor de mare putere. De la începutul mandatului meu am acordat o atenție deosebită conexiunilor internaționale ale ministerului. Vă reamintesc că am făcut eforturi deosebite pentru a ne reintegra în Agenția Spațială Europeană prin plata datoriilor istorice.

Șansa dezvoltării României este strâns legată de cooperarea științifică în domenii de înaltă tehnologie. România are minți de excepție, are o bună reputație și acum am reușit să reparăm o nedreptate istorică, revenind ca membru fondator, cu statut de observator, în consorțiul european pentru laseri de mare putere.

Votul unanim de reprimire a României spune totul despre această reușită, după ani de zile de eforturi diplomatice. Îi mulțumesc în mod special profesorului Sorin Costreie pentru contribuția deosebită la acest succes”, a precizat Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Dezvoltării.

La rândul său, Sorin Costreie, consilierul de stat al prim-ministrului și reprezentant al României în cadrul proiectului a spus ”Aș caracteriza reușita de astăzi drept una mai mult decât notabilă pentru România din două motive. Extern, am recâștigat în fața partenerilor europeni credibilitatea României de a coordona și implementa mari proiecte de cercetare; intern, am arătat că se poate: că se poate să ne coordonăm inter-instituțional și să acționăm coerent, conjugat și eficient.

Altfel e o lecție dură din care se pot învăța multe, dar mai ales faptul că normalitatea nu este un dat și ca ea trebuie apărată și protejată în orice moment și că credibilitatea se poate pierde foarte ușor, iar recuperarea ei este una foarte grea și anevoioasă”.