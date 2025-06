Astăzi se împlinesc doi ani de la preluarea mandatului de ministru al Energiei de către Sebastian Burduja, prilej cu care acesta a prezentat un bilanț detaliat al activității sale, subliniind investițiile fără precedent și progresele semnificative în sectorul energetic național.

Ministrul Burduja a reafirmat angajamentul său pentru transparență și responsabilitate publică, declarând că datoria sa este „să prezinte faptele, cu proiecte și cifre”, și nu simple declarații de intenție. Prioritatea-cheie a mandatului său a fost investiția masivă în infrastructura energetică, cu scopul de a transforma România într-o țară independentă energetic și competitivă la nivel european.

Unul dintre cele mai importante rezultate anunțate este atragerea a 14 miliarde de euro din fonduri nerambursabile, sumă care a mobilizat investiții private suplimentare de aproximativ aceeași valoare. În total, peste 30 de miliarde de euro sunt direcționați către dezvoltarea sistemului energetic național, în producție, stocare și rețele.

De asemenea, România a conectat peste 1800 MW noi la Sistemul Energetic Național în doar doi ani, o performanță care depășește toată capacitatea adăugată între 2016 și 2023.

Ministrul Energiei a sintetizat în zece puncte principalele realizări ale mandatului, potrivit postării publicate pe pagina sa de Facebook:

În încheiere, Sebastian Burduja a transmis un mesaj de încredere și mobilizare națională: „Poate cel mai important, am arătat că se poate. Că România poate. Că în loc să ne plângem, ne putem ridica, ne putem organiza, putem construi. Înainte, împreună.”

Raportul complet al activității ministrului este disponibil chiar aici, iar Burduja anunță că va continua să sprijine proiectele care pun energia pe primele locuri în agenda națională, în beneficiul generațiilor viitoare.

„2 ANI CU ENERGIE. BILANȚ DE MINISTRU

Astăzi se împlinesc doi ani de când am preluat conducerea Ministerului Energiei. Așa cum v-am obișnuit, vin în fața dumneavoastră cu darea de seamă. Întotdeauna am considerat că este o chestiune de bun simț, indiferent că a fost vorba despre activitatea din Parlament, de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării sau acum, la Energie, să vă prezint faptele noastre. Ce am făcut concret, cu proiecte, cu cifre, pentru a onora încrederea dumneavoastră.

Am spus din prima zi că am trei priorități: investiții, investiții, investiții. Să folosim fiecare fereastră de oportunitate deschisă de crizele recente pentru a face saltul către o Românie independentă energetic, modernă și respectată la nivel internațional. Am promis că vom pune energia pe primele locuri în agenda națională — ca pilon de securitate, dezvoltare și creștere economică care să servească generațiilor următoare.

Am atras 14 miliarde EUR fonduri nerambursabile pentru producție, stocare, rețele, toate componentele sistemului energetic național. Aceste fonduri au mobilizat finanțări private de încă pe-atât. 30 de miliarde EUR pentru energia României de astăzi și mai ales de mâine. Este singura cale pentru a fi proprii noștri stăpâni, cu energie sigură și facturi mai mici.

A fost nevoie de un restart. Iar acest restart a venit.

În 2 ani cât în 10. În anul 2024 am conectat la Sistemul Energetic Național 1251 MW, mai mult decât între 2016 și 2023 la un loc. Iar anul acesta, până la 31 mai 2025, încă 594 MW produc energie și livrează în rețea. În total peste 1800 MW, cât în aproape un deceniu.

Acest raport nu este despre mine. Este despre o echipă minunată și rezultatele ei. Este despre o Românie care vrea mai mult, merită mai mult și poate mai mult.

Dincolo de sutele de pagini din rapoartele de activitate, unde veți putea vedea în detaliu ce am făcut, inclus mai jos TOP 10 realizări în acești doi ani de mandat:

Adoptarea Strategiei Energetice a României 2025–2035–2050, după 17 ani. Atragerea a 14 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru investiții fără precedent în sistemul energetic național. Semnarea contractului de 3,2 miliarde euro pentru construcția Unităților 3 și 4 Cernavodă, un termen de finalizare estimat 2031-2032. Peste 1800 MW noi conectați la sistem, cât în aproape un deceniu anterior. ⁠Facturi ținute sub control, prin plafonarea prețurilor la energie – România, s-a menținut în top 5 cele mai mici prețuri din UE la energie. După 1 iulie, continuam cu sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Nimeni nu va fi lăsat în urmă! Finalizarea listării Hidroelectrica – cel mai mare succes bursier din lume în 2023. Demararea forajului la Neptun Deep, care va aduce peste 20 miliarde euro la buget și dublarea producției de gaz românesc. România a devenit deja cel mai important producător de gaze naturale din UE. Adoptarea legii eolian offshore – România este prima țară de la Marea Neagră cu legislație în acest domeniu. Deblocarea marilor investiții în hidrocentralele începute înainte de 1989 și finalizarea, după 10 ani, a Grupului V Rovinari – 330 MW energie în bandă. Niciun grup pe cărbune nu a fost închis. Demararea modernizării CET-urilor din București – 361 milioane euro finanțare nerambursabilă.

Raportul detaliat este disponibil în primul comentariu. Poate cel mai important, am arătat că se poate. Că România poate. Că în loc să ne plângem, ne putem ridica, ne putem organiza, putem construi. Înainte, împreună ”, a scris Sebastian Burduja duminică, 15 iunie, pe Facebook.