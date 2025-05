Motivul invocat de Cseke Attila este performanţa administrativă demonstrată în ultimele luni.

Potrivit ministrului Cseke Attila, începând cu luna decembrie 2024 și până în prezent, gradul de absorbție al fondurilor din PNRR s-a dublat, crescând de la 15% la 31%. El a subliniat că ministerul pe care îl conduce a reuşit să accelereze procesul de plată a facturilor, ajungând la un termen mediu de doar trei-patru săptămâni de la depunere.

Ministrul a precizat că, datorită acestei eficiențe, autoritățile române au început discuțiile cu Comisia Europeană pentru ca o parte din fondurile primite ca împrumut să fie convertite în granturi.

Întrebat dacă perioada de interimat influențează negativ activitatea ministerului, Cseke Attila a răspuns că ritmul lucrărilor se menține constant. El a explicat că, din punct de vedere legal, interimatul nu produce modificări majore, deși la nivel guvernamental nu pot fi emise ordonanțe de urgență.

„Vreau să vă spun că la PNRR suntem la plăţi, suntem la trei-patru săptămâni de la depunerea facturilor. Suntem un minister care, de la 15% grad de absorbţie în decembrie, când am preluat mandatul, suntem la 31% şi acum discutăm cu Comisia Europeană, pe PNRR, posibilitatea transferării de pe împrumut pe grant, pentru că am fost performanţi, pentru că am arătat capacitate de evaluare a facturilor şi de plăţi ale lor şi mergem mai departe”, a spus ministrul.