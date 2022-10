Veste bună pentru toată România! Anunțul venit chiar acum de la Guvern: E vorba despre o susținere foarte clară

Ministrul Afacerilor Externe a explicat în cadrul unui interviu oferit pentru postul B1 TV că rezoluția Parlamentului European este un semnal care arată susținerea politică din Europa pentru aderarea României la spațiul Schengen.

„În primul rând, rezoluția Parlamentului European este în sine un semnal politic foarte bun. Este o rezoluție politică, nu are efecte legislative, obligatorii, dar este un semnal care arată exact radiografia din momentul acesta a susținerii politice în Europa pentru aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen. Demersurile noastre, evident, continuă pe lângă Olanda, pentru că până la urmă decizia se ia în consiliul JAI, Justiție și Afaceri interne.

Prin urmare, demersul la nivel guvernamental continuă, în urmarea vizitei pe care Prim-ministrul Rutte a făcut-o în România săptămâna trecută, pe 12 octombrie, și, dacă vă aduceți aminte, cu acel prilej Prim-ministrul Rutte a spus foarte clar că Olanda nu se opune, de principiu, aderării României la Spațiul Schengen. Acest vot de abținere pe care parlamentarii din partidul domniei sale l-au dat ieri în Parlamentul European este un vot care arată de fapt că, exact cum a spus și Prim-ministrul Rutte, Olanda nu se opune acestei aderări. Nu înseamnă nici că este „pentru” în acest moment”, a declarat Bogdan Aurescu la B1 TV.

Efortul trebuie să meargă mai departe

De asemenea, acesta a subliniat faptul că procesul decizional continuă, iar efortul autorităților române trebuie să meargă mai departe.

„Asta înseamnă că procesul decizional continuă, dar este clar că efortul nostru trebuie să meargă mai departe. Mai este interesant și un alt aspect. S-a spus la un moment dat pe surse publice că un alt partid din arcul guvernamental din Olanda, partidul condus de către ministrul de externe Wopke Hoekstra, s-ar opune aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen. Eu am stat în legătură permanentă, constantă cu ministrul de externe, șeful acestui partid.

Am discutat și la New York, la sesiunea Adunării Generale ONU, unde am avut mai multe reuniuni ale Consiliului Afaceri Externe, miniștrii de externe ai Uniunii Europene. Am discutat și luni, la Luxemburg, când am avut ultima reuniune a CAE. Și mi-a confirmat, inclusiv acest vot confirmă ceea ce ministrul de externe olandez mi-a confirmat, că partidul dânsului nu se opune aderării României, dimpotrivă, o susține. De altfel, votul a fost pozitiv, pentru adoptarea rezoluției din Parlamentul European”, a completat ministrul.

Au fost înregistrate progrese importante în aderarea țării noastre la spațiul Schengen

Totodată, Bogdan Aurescu a spus că în acest an au fost înregistrate „progrese importante” în aderarea țării noastre la spațiul Schengen.

„Iar anul acesta s-a realizat o serie de progrese importante în acest proces de susținere a aderării României la Spațiul Schengen. E vorba despre o susținere foarte clară, exprimată la cel mai înalt nivel de către Franța la vizita pe care Președintele Macron a făcut-o în România, fără condiții. De asemenea o susținere foarte clară exprimată de cancelarul Scholz, deci de Germania, la Praga, într-un discurs european foarte relevant.

De asemenea, Finlanda, într-o discuție pe care am avut-o cu omologul meu în luna iulie, mi-a confirmat că nu se mai opune. Finlanda, la un moment dat în timp, acum câțiva ani, era unul dintre statele reticente față de aderarea României la Spațiul Schengen și cred că a contat foarte mult și seria de demersuri pe care noi le-am făcut, inclusiv eu, personal, pe lângă partea turcă, pentru susținerea aderării Finlandei și Suediei la NATO.

La sfârșitul lunii mai am avut la Istanbul o discuție de o oră și 20 de minute cu Președintele Erdogan, împreună cu omologul meu polonez, în care am pledat pentru aderarea la NATO, de data asta, a Finlandei și respectiv Suediei. Pe urmă, sigur, au existat și alte demersuri, nu pot să spun că doar ale noastre au contat, dar mi s-a confirmat ulterior că și demersurile noastre au avut un rol important și cred că a contat și acest sprijin pe care l-am acordat la acel moment. Deci, demersurile noastre vor continua”, a conchis Bogdan Aurescu.