Ion Cristoiu a vorbit despre cel mai arzător subiect al momentului în România, aderarea la spațiul Schengen. Acesta a povestit, în discuția cu Robert Turcescu, adevăratul motiv pentru care Olanda nu dorește ca țara noastră să între în Schengen, cu toate că respectăm toate condițiile încă din 2011. Se pare că aceasta este țara care va pierde cel mai mult dacă România intră în acest spațiu european.

Ion Cristoiu, despre intrarea României în Schengen: Regimul Iohannis face o uriașă greșeală

„Încăpățânarea olandezilor referitoare la Schengen, de fapt a premierului, nu vine din faptul că suntem corupți. Este foarte clar și nu înțeleg de ce ai noștri nu o spun, este vorba despre Portul Constanța. Ca să ajungi din Rotterdam în Georgia, trebuie să o iei prin Atantic, prin Gibraltar. Dacă ai Schengen, coletele vin direct de la Frankfurt pe autostradă, nu mai sunt vămi și ajung la Constanța. Aici sunt mari interese economice, ele guvernează lumea”, a explicat gazetarul.

De asemenea, vorbind despre miza Schengen, Cirstoiu a mai explicat că în cazul în care nu vom intra, Iohannis și PNL vor avea foarte mult de suferit, în condițiile în care un val de euroscepticism se va abate asupra țării. El a făcut comparație cu situația Stalingradului și a mareșalului Antonescu.

„Dacă noi nu intrăm în Schengen , pentru regimul Iohannis este Stalingradul României. La sfârșitul lui 1941, noi am hotărât, după cucerirea Odessei, pe front să fim aproape simbolic. Atunci Hitller i-a scris o scrisoare lui Antonescu, i-a dat și un Mercedes, că are nevoie să continue ajutorul nostru pentru că vrea să facă ofensiva de vară la Stalingrad. De ce a acceptat Antonescu? Chiar și la cotul Donului, noi am avut mult mai mulți soldați decât ungurii sau italienii.

Pentru că mareșalul era convins că trebuie să facă totul pentru front ca să ne dea Ardealul. În cazul de față, tot ceea ce am făcut noi în legătură cu Ucraina cu niște costuri uriașe a fost pentru Schengen. Portul, cerealele, am ajutat, ne-am expus mult, Rusia ne e vecin, nu ai voie, o țară ca România să riști atât de tare, uitași-vă la bulgari cum joacă. Viața e complicată, nu știi niciodată cum se înțeleg marile puteri.

Vă amintiți că toată lumea îl înjura pe Churchill că de ce a semnat aia, dar el nu avea ce face că rușii erau aici, pentru că noi am făcut o lovitură de stat militară. E o prostie românească că Churchill ne-a trădat, nu a avut ce face, în octombrie, rușii erau în aproape toată Europa, inclusiv la noi. Mai putea salva doar Grecia. El avea de ales între România și Grecia, iar România era ca și pierdută”, a povestit Ion Cristoiu, vorbind despre istoria României.

Marea greșeală a lui Iohannis și a PNL-ului

Cristoiu mai consideră că Iohannis și PNL fac o greșeală imensă, în condițiile în care „la ora actuală românii sunt aproape convinși că vom intra”.

„Acesta consideră că Iohannis face o greșeală asemănătoare. Această aruncare totală este o mare greșeală, ca și în cazul lui Antonescu. Pentru că o să fie recunoscător și dacă ar fi câștigat războiul, Hittler era destul de abil să nu ne dea Ardealul. Regimul Iohannis face o uriașă greșeală, pompează iluzia că vom intra. Dacă eu sunt conducător de stat și am 1% îndoială că nu intru, nu vorbesc.

De aceea va fi un dezastru ca la Stalingrad, la ora actuală românii sunt aproape convinși că vom intra. E limpede că lor li s-a garantat, faceți totul, totul să intrați în Schengen, noi am fost cam cele mai agresive țări în război fără motiv. Polonia și țările Balticeau o pricină istorică cu Rusia și în plus au și niște interese. Noi puteam, nu să fim neutri cum spune Marga, dar să facem minim-minim.

Cotul Donului a fost pentru noi momentul în care ne-au umilit pe un secol, pe lângă că am pierdut 2 armate, nemții au zis că noi suntem de vină. De ce am pierdut? Că era la fel ca și acum cu Schengen, gata, îi batem pe ruși. Sunt aceleași clișee. În momentul în care se va anunța că nu intrăm în Schengen, euroscepticismul va fi devastator. La începutul lui 44 mareșalul Antonescu a spus că sigur vor veni rușii sau va fi un armistițiu. Atunci Antonescu a luat din banii de petrol, s-a făcut o listă cu 200 de persoane printre care și Regele Mihai, în caz că veneau rușii s-ar fi format un guvern exil în Elveția. Elvețienii nu au vrut să ne dea vize, iar Antonescu l-a chemat pe ambasador și l-a amenințat că le confiscă toate averile din România, s-a rezolvat cu vizele. Asta înseamnă să joci”, a mai povestit gazetarul.

Dacă intrăm în Schengen, PNL câștigă alegerile

Cu toate că este de părere că mai marii puterii din România nu știu să negocieze la nivel european, Cristoiu crede că, în cazul în care vom intra în Schengen, PNL va câștiga alegerile.

„Clasa conducătoare nu știe să joace. Și marea putere și mica putere joacă la interes. Noi în perioada post decembristă am știut doar să întindem mâna. Problema cu cerealele astea care merg în Occident este că la vama noastră trec în regim de urgență, puteai pune niște condiții.

Nu te ascultă nimeni dacă cerșești. La noi a fost ieri entuziasmul ăla că s-a votat în PE, dar atenție, evenimentul este că tocmai europarlamentarii lui Rutte nu au votat. Ei s-au temut să voteze, înseamnă că atmosfera de la ei din Olanda e așa tensionată, că acolo e o coaliție.

Lor le-a zis Rutte, bă dacă voi semnați pentru români, noi suntem terminați. Schengen înseamnă spaima unor țări începând cu Olanda și Italia de imigranți. Noi avem mulți imigranți care au venit să muncească la noi, când se intră în Schengen ăștia poate să plece. Dacă intrăm în Schengen, PNL câștigă alegerile”, a conchis Ion Cristoiu.