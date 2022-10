Întâlnirea dintre jurnalistul Ion Cristoiu și profesorul Andrei Marga a născut concluzii surprinzătoare. Maestrul Cristoiu a dezvăluit, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, ce vrea, de fapt, fostul lui coleg de facultate.

Totul a pornit după ce prefesorul Andrei Marga a declarat că frontierele Ucrainei sunt nefirești.

Ion Cristoiu: Andrei Marga nu este George Simion. El este un politician prin definiție

„Andrei Marga nu este George Simion, este multipremiat occidental, cunoaște mulți oameni, eu nu îl suspectez a fi prorus.

El se duce la Alba Iulia și ține o conferință despre cartea lui. Îl întreabă cineva din sală, pe 16 sept, el răspunde textul ăla, nu se întâmplă nimic. Conferința este pusă pe Facebook, brusc concomitent în 2 ziare apare titlul șoc că Marga a zis că Ucraina trebuie să cedeze teritorii.

A doua zi, la 10:50, Digi preia asta și o umflă. Eu cred că vorbesc de o sută de ori mai dur, problema e că au intervenit autoritățile. Ce treabă avea MAE să îl critice pe Marga? Eu cred că a fost un scandal creat artificial să devină vedetă.

Eu nu l-am întrebat de candidatură, dar îl știu foarte bine pe Marga, el este un politician prin definiție. Noi am fost colegi de an, nici el, nici eu, nu am dat examen de intrare la facultate.

În 1975 el s-a dus ca bursier în Germania și acolo el își face niște relații ieșite din comun. Nu cred că există personalitate românească mai premiată în străinătate, e Doctor Honoris Causa chiar și la Baku.

El e de departe cel mai bun președinte de pe partea suveranistă. Dincolo de lecturi puteți vedea relațiile personale. Se văd uriașele lui conexiuni. Asta arată că e un prezidențiabil. Chiar dacă va câștiga din partea unui partid suveranist, nu va fi un motiv de îngrijoare.”, a spus Ion Cristoiu în cadrul podacstului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Andrei Marga, un „prooccidental” cu foarte multe conexiuni

În cadrul discuțiilor cu Robert Turcescu, jurnalistul Ion Cristoiu a mai spus că Andrei Marga este un om cu foarte multe conexiuni, care și-a făcut educația în străinătate și care este cu siguranță un prooccidental.

„Avem de-a face cu un om cu foarte multe conexiuni. După 89, a fost în PNȚCD, apoi în PNL, a fost ministru al educației cred că și în guvernul USL.

Am avut 30 de întrebări, un moment nu a bătut câmpii.

Dacă e vorba de un curent suveranist în România, eu aș paria pe el. Marile puteri se uită la sondaje și văd că apare un curent, ca și la Meloni și atunci decid să îl pună pe unul cu care se pot înțelege.

Discursul lui Marga îl bate la scor pe cel al lui Helvig pentru că discursul suveranist nu se face în șoaptă. Când ești naționalist, ești naționalist.

Eu dacă aș fi occidental, aș paria pe un om care are conexiuni, iar Marga e prooccidental până în măduva oaselor. Nu e un om care a făcut educația în România, și-a făcut-o în străinătate și cu foarte multe conexiuni.”, a mai spus Ion Cristoiu în cadrul podacstului EVZ-Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.