Conform informațiilor transmise de Consiliul JAI, după data de 1 ianuarie 2025 va urma o perioadă de șase luni de controale intermediare, menite să asigure tranziția treptată la regimul complet Schengen. La finalul acestei perioade, controalele la frontierele terestre vor fi eliminate definitiv.

Aprobarea aderării nu a fost lipsită de emoții, întrucât Parlamentul Olandei a încercat recent să blocheze decizia. Partidul Libertății din Olanda a inițiat o moțiune de cenzură în această săptămână, însă eforturile lor nu au avut succes. Decizia finală a fost adoptată prin vot unanim de către miniștrii din statele membre, confirmând că România și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile pentru integrarea în spațiul Schengen.

Aderarea la spațiul Schengen reprezintă o realizare semnificativă pentru România și Bulgaria, consolidând poziția acestora în cadrul Uniunii Europene. Eliminarea controalelor la frontierele terestre va facilita mobilitatea cetățenilor și a mărfurilor, oferind beneficii economice și sociale importante.

Decizia Consiliului JAI confirmă angajamentul statelor membre de a sprijini extinderea spațiului Schengen. Începând cu 2025, România și Bulgaria vor fi pe deplin integrate în această zonă, marcând un nou capitol în relația lor cu Uniunea Europeană.

După aderarea deplină la spațiul Schengen, românii vor călători între țările membre fără a fi supuși controalelor la frontieră. Klaus Iohannis a transmis un mesaj după decizia luată de Consiliul JAI. El spune că avantajele ar fi multiple și au impact direct asupra cetățenilor, asupra economiei și imaginii externe a țării.

Mesajul lui Iohannis poate fi urmărit aici.

La rândul lui, Marcel Ciolacu a reacţionat după anunţarea deciziei, afirmând că este un beneficiu pentru economia noastră. El a scris pe X că România aderă în totalitate la zona Schengen începând cu 1 ianuarie 2025, în urma deciziei de joi.

#Romania fully accedes to the #Schengen area starting January 1st 2025, following today’s #JHA 🇪🇺 decision.

A major benefit for our 🇷🇴 economy and faster journeys home for the millions of Romanians living and traveling in the #EU.#WeAreSchengen

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) December 12, 2024