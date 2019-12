Laura Codruța Kovesi a primit distincția „Femeia la Putere” în cadrul ediției din acest an a Women of Europe. Premiul i-a fost înmânat de către reprezentanții European Movement International și European Women’s Lobby, la evenimentul organizat la Bruxelles.

Organizatorii au considerat că Laura Codruța Kovesi este potrivită pentru astfel de premiu pentru că a arătat ”un extraordinar spirit de lider în Europa prin activitatatea sa notabilă de combatere a corupției la nivel înalt în România.

Reacția fostei șefe DNA după primirea distincției

”Sunt foarte onorată să primesc premiul ”Femei la Putere” și îl văd ca pe o recunoaștere a eforturilor mele și ca o încurajare de a nu renunța la munca mea. În opinia mea, a fi puternic înseamnă să câștigi încrederea oamenilor și, important, să reușești să o păstrezi. În munca mea, acest lucru se poate obține doar muncind profesionist, fiind consecvent și respectând legea tot timpul.

Acest premiu aparține în egală măsură tuturor celor care m-au susținut în lupta împotriva corupției, au sprijinit statul de drept și valorile europene. Vreau în mod special să le mulțumesc celor care m-au susținut de-a lungul anilor. Trebuie să muncim pentru a promova egalitatea, justiția și domnia legii, așa cum European Movement a făcut în ultimii 70 de ani”, a declarat Kovesi.

Ce funcție ocupă acum Laura Codruța Kovesi

Kovesi a devenit, din septembrie, șefa Parlamentului European, o instituție europeană nou înființată cu rolul de a ancheta suspiciunile de fraudă cu fonduri UE.



Ce spune Kovesi despre începutul său în cariera politică

„Acum treizeci de ani, eram o adolescentă care juca baschet într-un orașel din România. Visam să câștigăm campionatul național – și apoi am câștigat campionatul național. Apoi, am visat să joc la echipa națională a României și am făcut-o”, povestește șefa Parchetului European, într-un material publicat în Financial Times.

„Mi-a plăcut mult sportul, competiția, fairplay-ul și munca în echipă, tenacitatea necesară pentru realizarea unui vis”, subliniază magistratul român.

„Acum am 46 de ani și de mai bine de jumătate din viață am fost procuroră. Când am fost inițial numită, în 1995, bărbații dominau sistemul judiciar. Unul dintre primele lucruri pe care le-am auzit când am început să lucrez a fost că «Parchetul nu este pentru femei»”, afirmă Kovesi, adăugând: „Dar nu eram una care să fie descurajată sau să renunț. Anii cât am practicat sport mă învățaseră că munca, curajul și urmărirea continuă a excelenței pot depăși orice prejudecată. La 33 de ani, am devenit procurorul general al României”, a declarat aceasta.

