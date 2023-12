Andrew Tate și Tristan Tate au primit permisiunea de a părăsi Capitala. Tribunalul Bucureşti a respins, prin încheierea nr. 669/CP din 08.12.2023, ca nefondata, contestația formulata de către D.I.I.C.O.T. Decizia este definitivă.

Anunțul a venit în contextul în care Instanța a dispus, pe 23 noiembrie, înlocuirea obligaţiei inculpațillor Andrew Tate, Tristan Tate, Georgiana Naghel și Luana Radu de a nu părăsi municipiul Bucureşti şi județul Ilfov cu obligaţia inculpaților de a nu părăsi teritoriul României. Încuviințarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată este obligatorie.

Frații Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, dar şi două tinere complice au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie. Aceștia erau acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani, potrivit acuzațiilor.

Amintim că Andrew Tate a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări”. În cadrul interviului, Denise Rifai a adresat cele 40 de întrebări, menite să facă lumină în ceea ce privește trecutul și prezentul lui, dar și acțiunile care l-au adus în punctul de a fi pus sub acuzare.

Acesta a fost întrebat câte femeii are în proprietate. Totuși, răspunsul a fost unul neașteptat.

Într-un interviu acordat în luna august, Andrew Tate a spus că a primit multe mesaje de susţinere de la femei, peste jumătate de la femei.

Potrivit lui Tate, activitățile sale sunt legale:

„Am diverse companii. Una dintre ele este o platformă educațională online. Am o platformă online care îi învață pe oameni cum să facă bani și îi învață fitness și o grămadă de alte lucruri, numită The Real World.

Am o rețea privată, pe care de asemenea o conduc și o operez. Am diverse instrumente financiare care funcționează și îmi aduc bani. Am un teren. Am proprietăți. Am afaceri în alte țări, afaceri fizice.”