Reguli la bloc 2025. Parcările improvizate ilegal pe domeniul public, precum și spațiile verzi sau zonele de relaxare îngrădite abuziv cu garduri metalice, reprezintă unele dintre cele mai deranjante probleme semnalate de locuitorii blocurilor din România. De-a lungul timpului, autoritățile s-au confruntat cu dificultăți în procesul de desființare a acestora.

Hunedoara este unul dintre orașele muncitorești care au cunoscut o dezvoltare accelerată în primele decenii ale regimului comunist, odată cu expansiunea industriei planificată după Al Doilea Război Mondial. Ca și în cazul altor așezări de acest tip, o mare parte dintre noii locuitori ai orașului proveneau din mediul rural.

Până la sfârșitul anilor ’50, numărul locuitorilor din orașul format în jurul combinatului siderurgic a crescut de cinci ori comparativ cu perioada de dinaintea războiului, ajungând să depășească pragul de 40.000 de persoane.

La două decenii distanță, populația municipiului s-a dublat, atingând 80.000 de locuitori. Cei mai mulți dintre noii veniți erau români din mediul rural, atrași de oportunitățile oferite de orașul muncitoresc în plină expansiune.

„În Hunedoara, căruţele primitive ale ţăranilor, trase de cai uscăţivi şi istoviţi, împart aceleaşi drumuri cu marile camioane din Cehoslovacia. Ţăranii care au rămas ataşaţi pământurilor încă poartă căciulile negre din blană, în formă de pâlnie, pantaloni strâmţi ţesuţi acasă sau în fabrici. Localnicii mai săraci îşi învelesc picioarele în bucăţi de pânză sau poartă pantaloni de tip albanez ţesuţi acasă. Femeile lor se îmbracă în fuste largi, veste din lână făcute de ele, poartă baticuri şi încălţări de lână sau cauciuc.

Agricultorul care şi-a părăsit pământurile pentru a munci în uzină a căpătat rapid un aspect de orăşean. Fiul lui pare să fie fi făcut saltul în mai puţin de zece ani. Văzând tineri şi pe soţiile lor dansând rock and roll şi jazz la restaurantul combinatului, unui străin i-ar fi greu să îşi imagineze cum a avut loc această transformare atât de repede”, informa ziarul The New York Times, în 1959, într-un reportaj care descria migrația de atunci a românilor spre Hunedoara.