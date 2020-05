Dorian Popa, cunoscut jurat al emisiunii Next Star de la Antena 1 și actor în serialul Sacrificiul de la același post TV a recunoscut recent că a fost jefuit. Acesta a fost lăsat fără portofelul în care avea bani și acte, vorbindu-le apoi fanilor despre ceea ce s-a întâmplat.

În plină pandemie de coronavirus, Dorian Popa a trecut printr-o experiență neplăcută. Din fericire, însă, un bărbat a găsit portofelul cântărețului aruncat pe un câmp din Domnești. Ulterior, acesta l-a sunat pe Dorian Popa pentru a-i înapoia actele.

„Bă tată, știi clar că ți s-a înfăptuit o maradonna în momentul în care cineva te sună din Domnești, cu tractorul pe câmp spunând că ți-a luat portofelul în lamele tractorului. Și că ai întreg buletinul, certificatul de naștere și permisul de conducere! Și eu îl iubesc pe acest domn și abia aștept să ajung în Domnești să îi dau o mare cinste. Și hoțule, să moară Jaxana, l-ai aruncat în boscheți. Știam eu că nu l-am pierdut, că nu pierd eu portofelul. Dar l-am găsit”, a povestitDorian Popa pe Instagram, potrivit cancan.ro.

Dorian Popa și-a construit o vilă de 300.ooo de euro

Dorian Popa a povestit recent cum și-a cumpărat un teren de 600 de metri pătrați, acolo unde și-a ridicat o casă de 400 de metri pătrați. Pentru a realiza casa visurilor sale Dorian Popa a fost nevoit să facă o investiție serioasă. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii „Dimineaţa Blană” de la Pro FM despre costurile aproximative ale întregii construcții.

„Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă. Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum. Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!”, a spus Dorian Popa la Pro FM.