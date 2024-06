Dan Negru face televiziune din plăcere, nu pentru bani

Televiziunea este doar un hobby pentru Dan Negru, nu o sursă de venit. Prezentatorul TV și-a căutat o sursă stabilă de venit cu ani de zile în urmă.

A știut unde și când să investească banii câștigați din TV, iar acum apare pe micile ecrane din plăcere, „nu forțat de bani”. Mai exact, Dan Negru investește bani în imobiliare, un domeniu din ce în ce mai căutat de vedetele din România.

„E mult spus afaceri. Cu mulți ani în urmă, vreo 25, am căutat să cumpăr cărămizi sau să construiesc ziduri care să-mi asigure independenţa financiară, prin care să pot să fac în televiziune doar ce-mi place. Între timp, zidurile și cărămizile s-au tot scumpit, eu nu le-am vândut și azi îmi dau liniștea de a face televiziune din plăcere, și nu forțat de bani”, a declarat vedeta TV în cadrul unui interviu.

E partener de afaceri cu Dorian Popa

În urmă cu un an de zile, Dan Negru și Dorian Popa au hotărât să pornească împreună o afacere bănoasă. Cei doi au devenit asociați. S-au înțeles să pună bazele unei afaceri imobiliare.

Dorian Popa are experiența, iar Dan Negru are terenul. Cei doi se gândeau să ridice un cartier rezidențial în Corbeanca, județul Ilfov, acolo unde prezentatorul TV are un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Conform presei mondene, cei doi ar fi mers împreună în acel sat pentru primele impresii. Ar fi luat legătura cu un arhitect pentru a schița proiectul.

Dan Negru, propus pentru funcția de primar al Timișoarei

Pe lângă televiziune și imobiliare, el ar fi putut intra lejer și pe scena politică. În Timișoara, de exemplu, partidele politice efectuează adesea sondaje de opinie pentru a urmări preferințele alegătorilor români. În acele sondaje de opinie, Dan Negru este pe primul loc ca notorietate, dar nu și ca intenție de vot.

Totuși, unele partide politice i-au făcut diverse propuneri. La un moment dat i s-a propus să candideze pentru funcția de primar al municipiului Timișoara.

Inițial, a crezut că este o farsă. Se uita în jurul său după camerele de filmat. Era convins că este filmat cu o cameră ascunsă. A refuzat ofertele primite. Nu îl interesează politică. El este „un om simplu de televiziune”. El vine „dintr-un showbiz” în care stă „relaxat”. Nu crede că locul său este pe scena politică.

Din punctul lui de vedere, „politica trebuie să se joace la un alt nivel” cu oameni pregătiți, care „să aibă un pic de școală, cultură politică.” El, de exemplu, nici măcar nu știe de unde vine apa caldă.