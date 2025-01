Întrebat ce a făcut în ultimul deceniu, Daniel Funeriu a spus:

„În ultimii 10 ani am fost în casele a 1,4 milioane de români, ai căror copii au luat un bacalaureat cinstit, pe care l-am făcut pentru prima dată în 2011 şi pe care nimeni nu l-a mai schimbat. În ultimii 10 ani am fost în casele a 200.000 de copii, care au făcut un învăţământ profesional pe care l-am regândit şi reînceput în 2012.

Am mai fost, cred, în casele a două milioane de români care şi-au dat copiii la clasa pregătitoare. Şi aici e unul dintre motivele esenţiale pentru care am decis să candidez, pentru că toate ideile cu care am venit în viaţa publică acum 12-13 ani, ele au crescut în societate. Le-am sădit atât timp cât am condus Ministerul Educaţiei şi ele au crescut în societate, la fel ca lupta împotriva imposturii, cu plagiatele, condusă admirabil de Emilia Şercan după ce am plecat din funcţie. Deci cred că, la nivel metaforic, ăsta este răspunsul”.