Expertul de vârf al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii susține că având în vedere oferta extrem de limitată de doze de vaccin anti-covid, imunizarea copiilor împotriva noului coronavirus nu are o prioritate ridicată pentru Organizație.

Mai exact, Dr. Kate O’Brien susține că minorii nu ar trebui să fie o prioritate de imunizare prin vacinare, chiar dacă un număr tot mai mare de ţări autorizează acest lucru.

Aceasta a mai subliniat faptul că cei mici se pot întoarce la școală dacă vaccinarea va continua pentru persoanele adulte din jurul lor.

„Cei mici se pot întoarce în siguranţă la şcoală dacă ceea ce facem este să imunizăm pe cei care sunt în jurul lor şi care sunt expuşi riscului”, a spus Dr. Kate O’Brien.

Doctorul Adrian Marinescu are altă părere

De cealaltă parte, medicul Adrian Marinescu are o cu totul altă părere. Acesta susține că vaccinarea copiilor este importantă. Potrivit medicului, chiar dacă nu dezvolta forme severe, aceștia pot transmite virusul şi bunicilor care se află în clasa de risc şi pot dezvolta forme severe de boală după infectare.

Mai exact, Adrian Marinescu susține că imunizarea copiilor poate preveni situații neplăcute, motiv pentru care ar trebui să fie prioritară.

„El are rolul de a preveni in situatia in care boala este o problema de sanatate publică. Statutul de persoană vaccinată și pentru cei mici inseamna o usurinta mult mai mare de a calatori in afara tarii, de a merge la distractie”, a explicat Adrian Marinescu.

De menționat este faptul că, din 2 iunie și până sâmbătă, 5 iunie, în România au fost vaccinați peste 5.000 de copii. Anunțul a fost făcut de coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid, Valeriu Gheorghiță.

„Din 2 iunie şi până astăzi, practic în ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 de copii cu vârsta între 12 şi 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare până la acest moment au fost vaccinaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. Cred că este un mesaj puternic pe care generaţia tânără îl dă, pentru că, indiferent cum am vedea lucrurile şi din ce perspectivă ne-am uita, copiii reprezintă viitorul nostru”, a spus Gheorghiță.