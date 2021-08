În cadrul undei declarații de la Palatul Victoria, premierul a declarat că dorește ca acest an școlar să fie cu prezență fizică și să rămână tot cu prezență fizică.

”Vreau ca anul acesta să înceapă cu prezență fizică și să rămână cu prezență fizică. Avem tot ce ne trebuie pentru a începe cu prezența fizică și să rămânem cu prezență fizică. (…) Vom face tot ce este posibil pentru ca anul școlar să rămână cu prezență fizică.

Am cerut ca festivitățile de deschidere de an școlar să fie cât mai aproape de normalitate. Știu că este complicat, dar am încredere că vom găsi cele mai bune soluții.”, spune premierul Florin Cîțu.