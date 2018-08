US Open. Halep, eliminată. Cum se schimbă clasamentul WTA

Simona Halep a pierdut primul meci la US Open, aşa cum s-a întâmplat şi în urmă cu un an. Kanepi învins-o pe Halep 6-2, 6-4.

Kanepi, locul 44 WTA, a ajuns până în sferturi la ediţia din 2017, iar dacă nu îşi apăra punctele putea coborî mult în clasamentul WTA. Simona Halep nu avea niciun punct de apărat în New York şi are asigurat locul 1 mondial anul aceasta. Câştigătoarea US Open primeşte 2000 de puncte, iar Halep are deja un avans de 2086 puncte faţă de locul 2. La finele US Open, top 10 ar putea arăta cu totul diferit, dar Halep rămâne lider fiind calificată deja şi la Turneul Campioanelor.

Referitor la meciul său de debut, cu estoniana Kaia Kanepi, în prima rundă a turneului US Open, Halep declara: "Va fi foarte dificil, dar anul trecut am pierdut în primul tur, deci nu pot face mai rău de atât. Mă simt încrezătoare", a conchis Simona Halep.

Tot în primul tur la US Open, românca Irina Begu (59 WTA) a trecut luni de americana Jennifer Brady (66 WTA) în două seturi, 6-3, 6-3. Begu a obţinut 93.000 de dolari pentru calificarea în turul 2. Ea va juca în runda următoare cu chinezoaica Qiang Wang (52 WTA), ce a eliminat-o pe slovaca Magdalena Rybarikova (29 WTA) cu un clar 6-2, 6-2.