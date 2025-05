Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus, sâmbătă, că susține ideea de oprire totală a luptelor din Ucraina timp de 30 de zile, fără nicio condiție. Ea a declarat că Rusia trebuie acum să decidă ce face mai departe și că Uniunea Europeană este pregătită să continue să pună presiune pe Rusia și să aplice sancțiuni mai dure dacă nu se respectă oprirea focului.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe X (Twitter) că mai multe țări din întreaga lume, de la Noua Zeelandă până la Canada, s-au unit ca voluntari ca să ajute Ucraina să se apere și să obțină pacea. El a mai spus că susține cu tărie propunerea de oprire a luptelor pentru 30 de zile, pentru că asta ar putea duce la discuții serioase de pace.

From New Zealand and Australia to Canada, alongside European nations, a Coalition of the Willing has united to help Ukraine defend itself and pursue peace.

Today, we gathered not to reflect on the past, but to work towards a just and lasting peace in the present.

We strongly…

