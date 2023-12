Dezvăluirea unui italian despre Ungaria. Un fapt necunoscut publicului este acela că, la un an de la Marea Unire, în 1919, elita ungurească dorea să se unească cu România! Marele istoric de origine italiană Stefano Bottoni a oferit informații prea puțin cunoscute despre acest moment.

Elita maghiară dorea, în acel moment, unirea Ungariei cu România. În acest scenariu, Regele Ferdinand trebuia să primească și Coroana Sfântului Ștefan. Ea aparține de secole regilor ungari. Istoricul italian susține că oficialii din București au analizat oferta. Ei dus negocieri, în cele din urmă, au refuzat oferta de unire.

Stefano Bottoni este profesor italian de istorie europeană și istorie universală la Universitatea din Florența. El a publicat recent în limba română două cărți: „Lungul drum spre Occident: O istorie postbelică a Europei de Est” (Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021) și „Moștenirea lui Stalin în România”, cea din urmă a apărut la Humanitas.

Italianul spune că oferta elitei ungurești a venit într-un context special, la un an după Primul Război Mondial.

La instaurarea la conducerea Ungariei, bolșevicii conduși de Bela-Kun au inițiat un atac asupra Transilvaniei în luna aprilie a anului 1919. Cu toate acestea, întâmpinând o rezistență puternică, au fost respinși. În replică, Armata Română a declanșat o contraofensivă, iar câteva săptămâni mai târziu a pătruns victorioasă în Budapesta, punând astfel capăt regimului bolșevic din țara vecină.

O telegramă din 3 decembrie 1919 trimisă de de Iuliu Maniu, președintele de atunci al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, vorbește despre oferta liderilor maghiari. Aceștia își doreau un stat româno-maghiar, sub conducerea lui Ferdinand. Ioan Erdelyi, reprezentantul Consiliului Dirigent la Budapesta, a condus negocierile, inițial.

În opinia lui Stefano Bottoni, solicitarea elitelor ungare de a forma o uniune cu România avea șanse reduse de a primi aprobarea oficialilor români. Războiul adâncise tensiunile dintre cele două state. În plus, românii aveau motive întemeiate să suspecteze că ungurii aspirau la poziții de conducere, în cazul îndeplinirii acelui scenariu.

„Sincer vorbind, dacă analizăm istoria teritoriilor post-habsburgice, între 1918, până la începutul anilor 1920, noi vom vedea că avem multe situații în care statele nou formate sau teritoriile ajunse la un nou stat erau foarte precare.

Erau situații foarte neclare. Au fost declarate multe state noi în spațiul post-habsburgic, în acești ani, și în particular 1919. Acesta a fost de altfel un an revoluționar, a fost un an de turbulențe mari în toată Europa. Doar în această perioadă au fost declarate 10 de așa-numite republici sau zone autonome, teritorii pe principiul autodeterminării. Pe principiul lui Woodrow Wilson”, explică italianul.