UniCredit are opțiuni limitate de a-și reduce expunerea la Rusia. Directorul financiar explică situația în care se află grupul italian

Așadar, directorul financiar al UniCredit, Stefano Porro, a explicat la conferinţa Goldman Sachs că grupul italian continuă să evalueze opţiunile de reducere a expunerii la Rusia „în condiţii corespunzătoare” cu o echipă complet dedicată.

„Analizăm toate potenţialele opţiuni la un preţ justificabil”, a explicat Porro, punctând că afacerea din Rusia contribuie la lichiditatea grupului, potrivit informațiilor transmise de reuters.com

UniCredit are timp pentru a decide cum va proceda în relaţia cu Rusia

Surse anonime au spus anterior pentru Reuters că numerarul net de la subsidiara rusă, a cărei valoare UniCredit nu a dat-o publicităţii, va trebui să fie cel puţin parţial restituit de un viitor cumpărător.

Porro a declarat că UniCredit are timp pentru a decide cum va proceda în relaţia cu Rusia. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajaţi şi 1.500 de clienţi de tip corporate în Rusia, a decis să deprecieze valoarea operaţiunilor sale din Rusia cu aproape două miliarde de euro în primul trimestru al acestui an.

„O echipă dedicată lucrează la reducerea riscurilor în condiţii corespunzătoare, dar este important să spunem că acum oportunităţile sunt mult mai limitate”, a afirmat directorul financiar al UniCredit.

Totodată, acesta acesta a adăugat că UniCredit exclude furnizarea de sprijin financiar suplimentar subsidiarei sale din Rusia, prin lichiditate şi capital.

Conform sursei menționate, UniCredit a discutat cu licitatorii locali, dar escaladarea sancţiunilor occidentale a afectat aceste eforturi, determinând extinderea căutărilor în ţări cum ar fi China şi India, unde cumpărătorii ar fi deschişi la chilipiruri.

Investitorii din China, India sau Turcia, ţări care nu susţin sancţiunile contra Rusiei, ar putea fi interesate de active ale căror preţuri au scăzut după ieşirea firmelor occidentale, în urma războiului din Ucraina.

Amintim că directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a afirmat luna trecută că Rusia, unde UniCredit deţine a 14-a mare bancă a ţării, nu mai reprezintă o problemă pentru creditorul italian, după ce în primul trimestru a pus deoparte bani pentru acoperirea potenţialelor pierderi.

